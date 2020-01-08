Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.

Наука Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Армия и оружие Германия выводит своих военных из Ирака Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.

Наука Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей В Китае объявлена вымершей древнейшая пресноводная рыба, которая дожила до наших времен, но не пережила неконтролируемого вылова.

Политика МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым «В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — написала Зеленко в своём микроблоге в Twitter.

Армия и оружие Двигатель для ПАК ДА испытают на Ил-76 Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиационного комплекса дальней авиации.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Армия и оружие Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции «Ракетные удары по одним из самых важных военных баз США стали началом крупной операции «Мученик Сулеймани», которая будет иметь продолжение во всем регионе», – сказал Хаджизаде, передает ТАСС со ссылкой на Fars News Agency.

Политика NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Шоу-бизнес Тимати проиграл дочери в споре и сбрил бороду Тимати играл с дочерью в "камень-ножницы-бумага". Если бы он победил, то вместо мультиков вечером Алиса смотрела бы фильм по выбору отца.