Общество

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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