Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Политика
Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Происшествия
В Коми загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла»
Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте (Коми) выросла до 1000 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Политика
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Тегеран предоставит Киеву данные для расследования авиакатастрофы
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран предоставит украинским экспертам доступ к необходимым данным для установления причин крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по авиабазе США в Ираке
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке подрыва экс-командира ВСУ в Харькове
Как сообщает пресс-служба СБУ, попытку подорвать одного из экс-командиров разведывательных подразделений ВСУ совершил харьковчанин, завербованный спецслужбами России.
Футбол
Агент объяснил странную схему трансфера новичка ЦСКА
Валерий Исаев, агент белорусского форварда Ильи Шкурина, внес ясность в переход его клиента в стан армейцев.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
ОС Android 10 и оболочка MIUI 11 добавили новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi.
Кино
Warner Bros. опубликовала второй трейлер кинокомикса «Хищные птицы»
Кинокомпания Warner Bros. выложила в сеть второй трейлер предстоящего кинокомикса «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Происшествия
Опубликованы первые результаты расследования авиакатастрофы в Иране
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала предварительный отчёт о расследовании крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Гаджеты
Смартфоны Samsung оказались уязвимы для хакерских атак
Смартфоны Samsung оказались уязвимы для хакерских атак Жертвами кибермошенников стали многие южнокорейские знаменитости, но сейчас эксперты уверяют, что злополучные хакеры были раскрыты.
Экономика
Акции «Мечела» за два дня подорожали почти на 60%
Значительный рост показали и привилегированные акции "Мечела", с момента начала торгов 2020 года они подорожали на 28,84% — с 89,1 руб. до 114,8 руб. При этом на пике стоимость бумаг поднималась 8 января до 123,6 руб. (+ 38, 7 %).
Культура
Джан Яман назван лучшим турецким актером года
Актер Джан Яман был признан лучшим турецким актером сезона 2019/2020 по итогам опроса издания Gecce.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Игры
Sony рассказала об особенностях PlayStation 5
Судя по всему, чтобы несколько восстановить равновесие, глава игрового подразделения Sony Джим Райан рассказал в небольшом интервью несколько новых фактов о домашней игровой системе.
Общество
Более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии
Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии.