Энергетика
RuNews24.ruЦена нефти WTI вышла из отрицательного значения
Резкое снижение стоимости североамериканской нефти WTI существенно влияет на падение цен всех прочих марок нефти, хотя их показатели не снижаются так резко. Эксперты предполагают, что после окончания продажи WTI с поставками в мае, ее цена постепенно увеличится.
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Энергетика
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Общественное телевидение России 14:20
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В Новой Зеландии ученые обнаружили птицу, которая впадает в спячку
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ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
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Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
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Компания Ford планировала представить семейство внедорожников Bronco в апреле 2020-го года на международном автосалоне в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса дебют отложили.
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ГНЦ «Вектор» набрал группу добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса, пишет «Интерфакс».
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Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты
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Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
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