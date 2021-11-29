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Цена нефти марки Brent на бирже ICE достигла $75,18 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 5,01%, до $75,18 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:59 мск.
ТАСС
В пятницу цены на нефть рухнули на 11-13%, до минимального уровня с сентября, на рисках распространения нового штамма коронавируса из ЮАР, получившего название "омикрон".
РИА Новости
Цена на январские фьючерсы WTI растет на 5,00% - до 71,56 доллара за баррель.
РИА Новости
Как сообщило агентство Блумберг, на фоне обрушения нефтяных котировок ОПЕК+ отложила на несколько дней две встречи, чтобы оценить влияние "омикрона" на рынок.
РИА Новости

Подробнее о событии

На лондонской бирже ICE нефть подорожала на пять процентов
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Рост стоимости нефти марки Brent на бирже ICE превысил пять процентов
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Цена нефти марки Brent после обрушения в пятницу превысила 74,7 доллара за баррель
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Цена нефти марки Brent на бирже ICE достигла $75,18 за баррель
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Цена нефти Brent выросла более чем на 4% и превысила $74,7 за баррель
ПРАЙМ20:20
Цена нефти марки Brent превысила $74 за баррель
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На пути восстановления экономики встал омикрон
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