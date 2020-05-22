Энергетика
Газета.RuЦена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем падают в среднем на 5-6%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на 13.35 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,94%. Она снижалась до $34,28 за баррель.
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Политика
Путин предложил ввести в школах патриотическое воспитание учеников
Президент считает необходимым формировать с детства "чувство патриотизма и гражданственности" Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании – президент предложил формировать у школьников "чувство патриотизма, гражданственности и уважение к памяти защитников Отечества".
АМИТЕЛ 03:04
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Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета вчера в 07:12
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Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России
В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
Происшествия
СМИ сообщили о выживших в результате падения пакистанского самолета
В результате падения самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом в городе Карачи есть выжившие.
Известия 08:53
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru вчера в 14:21
Наука
Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной для здоровья
Пользу для здоровья человека добавленных к еде специй доказали ученые Университета штата Пенсильвания.
iReactor 08:51
Шоу-бизнес
Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе
Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Происшествия
Фигурантам дела об убийстве Шеремета изменили формулировку подозрения
Всем троим подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета изменили формулировку подозрения, теперь организаторы неизвестны, сообщил адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов.
РИА Новости 06:52
Политика
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Музыка
Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube
Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform вчера в 21:02
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Политика
Украина предъявит России иск за инцидент в Керченском проливе
Украина до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального вреда за инцидент в Керченском проливе, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству УНН.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Футбол
В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
РИА Новости 10:20
Экономика
В ЦБ допустили расширение режима кредитных каникул для россиян
Условия предоставления кредитных каникул можно упростить для россиян, которые брали ссуды на покупку автомобилей, заявила во время онлайн-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
РБК 08:07
Общество
Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию
Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против COVID-19
Ранее "ДП" писал о том, что в Петербурге начались испытания лекарства от осложнений COVID-19, разработанного компанией BIOCAD.
DP.RU 09:58
Здоровье
Владимир Бондарев: «В масках мы будем ходить и в июне, и в июле, и возможно, в августе»
Сегодня руководитель областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев и глава Липецка Евгения Уваркина в режиме видеоконференции провели заседание городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Gorod48 09:09
Общество
Беглов сообщил о росте заболеваемости пневмонией в Петербурге
Беглов подчеркнул, что пока в Петербурге нет тенденции к снижению заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:39
Общество
На Украине планируют перенести срок постройки «стены» с Россией
Украинские власти намерены завершить возведение защитных сооружений на границе с Россией только через четыре года, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Государственную пограничную службу.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
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