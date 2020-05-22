Мировые цены на нефть в пятницу днем падают в среднем на 5-6%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на 13.35 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,94%. Она снижалась до $34,28 за баррель.

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

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