Энергетика
Газета.RuЦена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем падают в среднем на 5-6%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на 13.35 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,94%. Она снижалась до $34,28 за баррель.
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Общество
Воробьев сообщил об отмене пропусков в Подмосковье
В Подмосковье отменяются цифровые пропуска с завтрашнего дня, 23 мая. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
BFM.ru 11:22
Общество
Сосновый Бор официально переведен в «желтую зону»
Губернатор официально перевел Сосновый Бор в «желтую зону».
Маяк (г. Сосновый Бор) 10:29
Происшествия
Названо число погибших в авиакатастрофе в Пакистане
22 мая стало известно, что самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета 11:13
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Экономика
Алиханов снова разрешил потратить 30 млн на пиар своего правительства
Новый Калининград Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал очередное постановление о выделении 30 млн руб. на материалы "о деятельности государственных органов власти".
Новый Калининград.Ru 11:04
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
Политика
Путин заявил об угрозе второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости 11:47
Энергетика
В Братске установлены цены на природный газ для населения
Утверждены розничные цены на природный газ, реализуемый АО «Братскэкогаз» населению, об этом 22 мая 2020 года сообщает газета «Областная» со ссылкой на приказ службы по тарифам Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:44
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
Экономика
Испанская компания отказалась от сотрудничества с «Газпромом»
В связи с пересмотром стратегии испанская компания Repsol отказалась от сотрудничества с «Газпромом» на Гыданском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпром нефти».
Lenta.ru 12:10
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Технологии
Microsoft пригласила всех в игру, выпущенную 30 лет назад
Знаменитая "Косынка" (Microsoft Solitaire), электронная версия популярного пасьянса, впервые была выпущена 30 лет назад.
Вести.Ru 06:49
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Общество
Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание ЕГЭ в 2020 году
После предложения Владимира Путина начать сдачу Единых государственных экзаменов с 29 июня Рособрнадзор составил предварительное расписание для выпускников.
UfaTime.ru 01:48
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, находится в тяжелом состоянии.
Lenta.ru 11:47
Общество
Собянин объявил о начале первого этапа снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией.
Мослента вчера в 13:23
Политика
В Эстонии призвали отказаться от рабского труда украинцев
Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас призвал отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сельскохозяйственных работах.
Lenta.ru 12:30
Происшествия
Обыски проходят в администрации Советского района
В здании администрации Советского района сегодня, 22 мая, проходят обыски.
Открытый Нижний 06:03
Кино
В Сети появился новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
РИА Новости 04:55
Кино
Sony выпустит фильм о новой героине вселенной Marvel
Студия Sony намеревается взять на себя создание фильма, который расскажет зрителям о новой героине вселенной Marvel.
Актуальные Новости 09:09
Общество
Силовики стали очагом заражения в Мурманске
Сегодня появилась информация, которую озвучит Мурманский оперативный штаб, что очаг заражения новой коронавирусной инфекцией в столице Кольского Заполярья находится в одной из силовых структур.
Новости Мурманской области 10:57