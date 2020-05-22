Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
Происшествия
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков
В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. Об этом заявили в пресс-службе НАК.
RT на русском 10:29
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут исторический сериал о Барбароссе
Deportes, братья Ягмур и Дурул Тайлан планируют снять сериал, посвященный главнокомандующему флота Османской империи Барбароссе.
iReactor 09:28
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате
В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
РБК 08:43
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Космос
Роскосмос не комментирует падение над Австралией ступени «Союза»
В госкорпорации Роскосмос не комментируют сообщения о падении над Австралией третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".
Газета.Ru 10:21
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Авто
Hyundai Santa Fe оснастят новым стильным салоном
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили 19 мая в 12:37
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
Гаджеты
Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса
Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.
The GEEK 09:50
Здоровье
Глава Свердловской области объяснил размещение пациентов в коридоре больницы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил размещение пациентов в коридоре больницы в Екатеринбурге проблемами с маршрутизацией, когда одни больные поступили, а другие еще не успели выписаться.
Мой Брянск 10:19
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19
НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса, сроки проведения этих исследований пока не определены, сообщает медучреждение.
РИА Новости 09:23
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Здоровье
В Саратове вторая женщина с коронавирусом родила ребенка
Вчера, 21 мая, в Саратове врачи приняли роды у второй женщины с коронавирусом.
Четвертая Власть 09:09
Общество
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам Вчера, 21 мая, президент Владимир Путин объявил, что проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня.
Tomsk.Ru 01:35
Энергетика
Покупатели из Европы и Азии отменят 60% поставок СПГ из США на июль
Покупатели могут в июле отменить до 60% заказанного в США сжиженного природного газа (СПГ) из-за увеличения мировых запасов и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Вести.Ru 04:02
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах, сообщил директор центра академик РАН Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 02:48
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
Наука
Создали бионический глаз, который превосходит человеческий
22.05.2020 Искусственный глаз, который практически идентичен человеческому, разработали ученые из Гонконга.
Портал Поиск 03:41