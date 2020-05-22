Энергетика
Газета.RuЦена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем падают в среднем на 5-6%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на 13.35 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,94%. Она снижалась до $34,28 за баррель.
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Нефть дешевеет: Brent - $34,61 за баррель, WTI - $32,02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:57, Ашберн
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