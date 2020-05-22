Энергетика
Газета.RuЦена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу днем падают в среднем на 5-6%.Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, на 13.35 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,94%. Она снижалась до $34,28 за баррель.
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Общество
В ростовском психинтернате число случаев коронавируса выросло до 357
Число выявленных случаев коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области, где несколько дней назад произошла вспышка этой инфекции, выросло до 357, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
РИА Новости 16:25
Происшествия
При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
При пожаре в помещении больницы в городе Зеленодольске в Республике Татарстан погибли два человека.
RT на русском 16:36
Происшествия
Братья-убийцы Костевы все же будут казнены
Граждане Белоруссии, братья Станислав и Илья Костевы все-таки будут казнены, согласно исключительной мере наказания страны.
Вести.Ru 10:44
Футбол
Семин отказался комментировать интервью гендиректора «Локомотива»
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин отказался комментировать интервью генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:40
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
Общество
Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей
Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 15:35
Здоровье
Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи
В период пандемии – наряду с оказанием помощи больным с COVID-19 - городские стационары смогли сохранить, а в некоторых случаях – даже увеличить объемы медицинской помощи по другим видам заболеваний.
ТВ Центр 11:39
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Футбол
РФС не исключает досрочного завершения чемпионата РПЛ
Максим Митрофанов, занимающий должность директора по развитию РФС, по-прежнему не исключает вероятность отмены возобновления чемпионата, - передает Vprognoze.
ProstoProSport 04:45
Общество
Число погибших в Индии из-за циклона «Ампхан» превысило 70 человек
Число погибших в индийском штате Западная Бенгалия в результате разрушительного тайфуна "Ампхан", ударившего по побережью Индии днем 20 мая, возросло до 72 человек.
Инфорос вчера в 09:16
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
Общество
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для коронавирусной вакцины
В Санкт-Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против коронавируса.
Online47.ru 13:57
Происшествия
Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости 16:20
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 16:31
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 07:03
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 22:03 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл в очередном интервью журналистам дал понять, что создатели картины «Мир Юрского периода 3» вовсе не собираются делать её концом франшизы.
REGNUM 15:03
Спорт
Матыцин сообщил Путину о возобновлении работы тренировочных баз
Министр спорта России Олег Матыцин в рамках совещания с президентом страны Владимиром Путиным сообщил о возобновлении работы тренировочных баз.
Metaratings 10:16
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК 06:49
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Кино
Netflix убрал непристойную сцену из фильма «Назад в будущее 2»
Подписчики Netflix обнаружили, что из находящегося на потоковом сервисе фильма «Назад в будущее 2» был вырезан целый кусок, содержание которого, по всей видимости, сочли непристойным.
Киноафиша России 20 мая в 06:02
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru 16:21
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Политика
Трамп перечислил свою зарплату на разработку лекарств от коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перечислил свою зарплату за три месяца на разработку препаратов от коронавирусной инфекции.
Профиль 16:25
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14