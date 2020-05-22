Энергетика
RT на русскомЦены на нефть начали снижение после периода роста
В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне. Рынок негативно отреагировал на решение китайских властей отказаться устанавливать цель по увеличению ВВП в 2020 году, считают эксперты.
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Политика
Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 19:32
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Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Магрегора
Представитель России, боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов отреагировал на рейтинг величайших бойцов в истории, который составил представитель Ирландии Конор Макгрегор.
Vprognoze.ru 03:36
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Происшествия
Захватчика отделения банка в Москве задержали
Мужчину, который захватил заложников в здании банка в центре Москвы, задержали правоохранительные органы, сообщил источник РБК.
РБК вчера в 08:55
Футбол
Министр спорта МО объяснил, почему «Химки» откажутся от выхода в РПЛ
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что возможного слияния «Химки» и «Родины» не произойдет.
Спорт день за днем 06:59
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 21 мая в 12:09
Здоровье
Коронавирус выявлен во всех городах и районах Ростовской области
В Ростовской области до сегодняшнего дня коронавирус был подтвержден в 54 из 55 муниципальных образованиях региона.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:10
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Происшествия
В Псковской области пропала трехлетняя девочка
Газета.Ru 09:38
Футбол
Георгий Мелкадзе вернется в «Спартак»
Спорт день за днем 09:56
Общество
В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19
В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Здоровье
В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП
В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП, который был чистой зоной и работал на некоронавирусных больных.
Вести Калининград 05:03
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Общество
В центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 29 сотрудников
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество
Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска
Полиция в Новосибирске организовала проверку из-за вечеринки с музыкой в центре города в ночь на воскресенье, при этом ее масштабы, вероятно, пытались завысить искусственно, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.
РИА Новости 03:13
Политика
На людей плевать: Украина придумала способ вернуть Донбасс
Главарь бандформирования «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России), неонацист Андрей Билецкий заявил, что в Донбассе надо устроить экономическую катастрофу и тотальную блокаду.
Рамблер 08:34
Общество
Вильфанд рассказал, что аномальная жара уже пришла в Россию
Новость о небывало жарком предстоящем лете пришла из не совсем обычного источника: пока синоптики из Гидрометцентра готовят к широкой публикации ориентировочные прогнозы на лето (эти прогнозы будут готовы к началу июня), свои расчеты относительно наступающего теплого сезона опубликовали в структурах МЧС.
Московский Комсомолец 08:23
Общество
Где заболели коронавирусом в Самарской области
В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
СОВА вчера в 04:29
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык.
Inc-news.ru 09:19
Игры
Опубликованы новые скриншоты фанатской игры Fallout 4: New Vegas
Разработчики фанатской модификации Fallout 4: New Vegas показали новые скриншоты. На них изображены пейзажи из игры.
CyberSport.ru 06:33
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане Людмила Хатмуллина прокомментировала информацию об изоляции двух медсестер медучреждения в морге.
РИА Новости 08:26
Футбол
«Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги
Аугсбург, Германия, 24 мая 2020, 16:22 — REGNUM «Аугсбург» одержал победу «Шальке» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
REGNUM 09:22
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом
Актриса театра и кино Алена Бабенко заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.
РБК 02:26
Интернет
В Швеции запустили первую сеть мобильной связи пятого поколения
Телекоммуникационная компания Tele2 запустила в воскресенье первую в Швеции коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
ТАСС 10:13