Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦены на нефть начали снижение после периода роста

В пятницу, 22 мая, цена на нефть марки Brent падала более чем на 7% — до $33,6 за баррель — после мощного роста накануне. Рынок негативно отреагировал на решение китайских властей отказаться устанавливать цель по увеличению ВВП в 2020 году, считают эксперты.
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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

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Цены на нефть начали снижение после периода роста

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Цены на нефть обвалились

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Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

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Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

News.ru22 мая в 00:43
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 10:29, Ашберн
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Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 21 мая в 12:09
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

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Газета.Ru 04:13
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Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

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Коммерсантъ вчера в 07:39
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Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений

Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Происшествия

В Псковской области пропала трехлетняя девочка

Газета.Ru 09:38
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Георгий Мелкадзе вернется в «Спартак»

Спорт день за днем 09:56
Общество

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
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В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП

В Калининграде закрыли на дезинфекцию многопрофильный стационар БСМП, который был чистой зоной и работал на некоронавирусных больных.
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Общество

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Общество

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Главарь бандформирования «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в России), неонацист Андрей Билецкий заявил, что в Донбассе надо устроить экономическую катастрофу и тотальную блокаду.
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Общество

Где заболели коронавирусом в Самарской области

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СОВА вчера в 04:29
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Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
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Актриса театра и кино Алена Бабенко заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.
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В Швеции запустили первую сеть мобильной связи пятого поколения

Телекоммуникационная компания Tele2 запустила в воскресенье первую в Швеции коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
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