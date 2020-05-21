В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 3,9K

Авто Автомобили подорожают вопреки укреплению рубля Цены на новые автомобили в России по итогам 2020 года вырастут на 15-20%, а укрепление рубля нивелируют убытки, понесенные автопроизводителями в разгар пандемии. 9

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 77

Общество В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах "К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева. 392

Политика Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин. 7

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 906

Футбол У футболиста Павла Погребняка обнаружили коронавирус У нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка обнаружили коронавирус. Тесты остальных членов команды дали отрицательный результат. 55

Общество МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1,1K

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 252

Гаджеты Vivo раскрыла облик смартфона X50 Pro с передовой камерой Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 97

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 1K

Здоровье Вирусологи оценили шансы на полное исчезновение коронавируса По мнению доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, SARS-CoV-2 меняется существенно медленнее, чем вирусы гриппа, гепатита С или ВИЧ, и в этом он похож на многие другие коронавирусы.

Общество Число жертв циклона «Амфан» достигло 96 человек Нью-Дели, 22 мая 2020, 17:04 — REGNUM Число жертв циклона «Амфан», атаковавшего Индию и Бангладеш 20 мая, к настоящему моменту достигло 96 человек, 22 мая сообщает агентство Associated Press. 4

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.

Общество Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в то время как в России заражены 326 448 человек.

Политика СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Общество В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. 34

Шоу-бизнес Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun. 1