Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Авто
Автомобили подорожают вопреки укреплению рубля
Цены на новые автомобили в России по итогам 2020 года вырастут на 15-20%, а укрепление рубля нивелируют убытки, понесенные автопроизводителями в разгар пандемии.
Автоновости дня 09:25
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Общество
В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах
"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин.
ТАСС 04:29
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Evo-rus.com 02:59
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo 09:37
Футбол
У футболиста Павла Погребняка обнаружили коронавирус
У нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка обнаружили коронавирус. Тесты остальных членов команды дали отрицательный результат.
БИЗНЕС Online 04:28
Общество
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности
МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 05:01
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Гаджеты
Vivo раскрыла облик смартфона X50 Pro с передовой камерой
Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.
3DNews 07:10
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
Авто
Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу
Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили 00:49
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини
Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
Актуальные Новости 05:08
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Здоровье
Вирусологи оценили шансы на полное исчезновение коронавируса
По мнению доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, SARS-CoV-2 меняется существенно медленнее, чем вирусы гриппа, гепатита С или ВИЧ, и в этом он похож на многие другие коронавирусы.
РБК 20:00
Общество
Число жертв циклона «Амфан» достигло 96 человек
Нью-Дели, 22 мая 2020, 17:04 — REGNUM Число жертв циклона «Амфан», атаковавшего Индию и Бангладеш 20 мая, к настоящему моменту достигло 96 человек, 22 мая сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 10:04
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru 22:20
Общество
Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в то время как в России заражены 326 448 человек.
Lenta.ru 20:01
Политика
СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 22:11
Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Metaratings 09:48
Футбол
Гонсало Игуаин: «„Барселона“ идет за Мартинесом? Не хотел бы я быть в его шкуре»
Ранее главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал понять, что хочет видеть Мартинеса в своей команде.
Матч ТВ 22:42
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине
Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Здоровье
В Иркутской области растет число заболевших внебольничными пневмониями
В Приангарье увеличивается число больных внебольничной пневмонией, заявил и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова на брифинге, прошедшем 22 мая.
Байкал24 05:39