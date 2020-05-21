Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть поднялись

В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Цены на нефть начали снижение после периода роста

RT на русском16:22

Цена на нефть Brent превысила $35 за баррель

Rambler News Service13:36

Доллар, нефть и коронавирус на 22 мая

Право.ру07:32

Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

Газета.Ru07:36

Котировки Brent и WTI существенно снижаются

Росбалт08:12

Нефть установилась на $35 за баррель

REGNUM14:58

Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

Московский Комсомолецвчера в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
3,9K
Авто

Автомобили подорожают вопреки укреплению рубля

Цены на новые автомобили в России по итогам 2020 года вырастут на 15-20%, а укрепление рубля нивелируют убытки, понесенные автопроизводителями в разгар пандемии.
Автоновости дня 09:25
9
Политика

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
77
Общество

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах

"К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Газета.Ru 07:15
392
Политика

Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин.
ТАСС 04:29
7
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
906
Наука

Прародину коренных американцев нашли у Байкала

Evo-rus.com 02:59
92
Космос

NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity

Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo 09:37
8
Футбол

У футболиста Павла Погребняка обнаружили коронавирус

У нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка обнаружили коронавирус. Тесты остальных членов команды дали отрицательный результат.
БИЗНЕС Online 04:28
55
Общество

МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности

МЧС предлагает ужесточить наказание за пожары по неосторожности, в том числе при сжигании сухой травы.
РЕН ТВ 20:41
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1,1K
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

Культуромания 05:01
17
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
252
Гаджеты

Vivo раскрыла облик смартфона X50 Pro с передовой камерой

Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.
3DNews 07:10
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
97
Авто

Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу

Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили 00:49
1
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини

Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
Актуальные Новости 05:08
1
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
1K
Здоровье

Вирусологи оценили шансы на полное исчезновение коронавируса

По мнению доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, SARS-CoV-2 меняется существенно медленнее, чем вирусы гриппа, гепатита С или ВИЧ, и в этом он похож на многие другие коронавирусы.
РБК 20:00
Общество

Число жертв циклона «Амфан» достигло 96 человек

Нью-Дели, 22 мая 2020, 17:04 — REGNUM Число жертв циклона «Амфан», атаковавшего Индию и Бангладеш 20 мая, к настоящему моменту достигло 96 человек, 22 мая сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 10:04
4
Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru 22:20
Общество

Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в то время как в России заражены 326 448 человек.
Lenta.ru 20:01
Политика

СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 22:11
Общество

В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Metaratings 09:48
34
Футбол

Гонсало Игуаин: «„Барселона“ идет за Мартинесом? Не хотел бы я быть в его шкуре»

Ранее главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал понять, что хочет видеть Мартинеса в своей команде.
Матч ТВ 22:42
Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине

Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
1
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
475
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
2,1K
Космос

«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС

РИА Новости 20:39
Здоровье

В Иркутской области растет число заболевших внебольничными пневмониями

В Приангарье увеличивается число больных внебольничной пневмонией, заявил и.о. зампредседателя регионального правительства Валентина Вобликова на брифинге, прошедшем 22 мая.
Байкал24 05:39
14
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное