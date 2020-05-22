Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 4,71% — до $34,36 за баррель.
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Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

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Цены на нефть начали снижение после периода роста

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Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 22 мая в 12:00 MSK составил $34.34 за баррель (-$1.72; -4.77%)

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Цены на нефть обвалились

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Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
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В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
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Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

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В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
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В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
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В «ковидную» эпидемию, которая длится уже почти три месяца, внебольничной пневмонией, по данным официальной статистики, за январь-апрель заболели 7046 человек, умерли от нее 183 человека.
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Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину

Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Общество

В Северодвинске выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции

По данным на 24 мая, за сутки региональный референс-центр выявил в Архангельской области 126 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Общество

Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени

Текущая эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет рассчитывать, что город сможет завершить полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе этого года.
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США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
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Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Правительство Московской области отказывается от предложения.
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В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
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Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
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Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
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Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании

Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.
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Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах

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Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
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Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

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Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России

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