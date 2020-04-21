Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов

Отмечается, что ниже 25 долларов стоимость марки упала впервые с 1 апреля. Нефть американской марки WTI выросла в цене до 3,359 процента после падения накануне. По состоянию на 9:50 июльские фьючерсы WTI стоят 21,14 доллара за баррель.
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