Отмечается, что ниже 25 долларов стоимость марки упала впервые с 1 апреля. Нефть американской марки WTI выросла в цене до 3,359 процента после падения накануне. По состоянию на 9:50 июльские фьючерсы WTI стоят 21,14 доллара за баррель.

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Происшествия Пираты захватили судно с россиянами Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости. 22

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 2,2K

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 36

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Общество Конец истории: CDP признана банкротом Позже игровые активы компании были отделены от CDP и переведены в Klabater.

Энергетика Стоимость нефти WTI упала ниже нуля Обновлено 21 апреля в 12:46 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.