Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 28 февраля. Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. В ходе торгов цена на нефть Brent опускалась и достигала значения в $49,58 за баррель, сообщает RT.

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

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