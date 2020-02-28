Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 28 февраля. Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. В ходе торгов цена на нефть Brent опускалась и достигала значения в $49,58 за баррель, сообщает RT.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Ведомости14:16

Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

Эхо Москвы28 февраля в 05:01

Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБК28 февраля в 12:00

Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель

RT на русском28 февраля в 11:15

Эксперты: глобальные рынки могут продолжить падение на следующей неделе

ТАСС28 февраля в 11:53

Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов

Московский Комсомолец28 февраля в 23:04

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель

РИА Новости26 февраля в 21:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:26, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией

Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Политика

Греция заявила об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности Греции.
РБК 15:13
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Военное дело 10:48
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 вчера в 11:50
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Известия 12:07
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Lenta.ru 15:50
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости 10:34
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru 14:27
Армия и оружие

Anadolu: Турция уничтожила военный аэродром в Алеппо

РЕН ТВ 14:37
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Коммерсантъ 15:19
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией

Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Военное дело 06:42
Общество

Путин подписал закон о расширении программы маткапитала

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
РИА Новости 10:27
Общество

Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
ТАСС вчера в 09:41
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Общество

В Севастополе объявили в розыск сбежавшую из карантина женщину

Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина объявлена в розыск. Соответствующее решение вынес суд.
Ридус 04:30
Футбол

Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»

Вести.Ru 06:42
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента для истребителя F-35 из США

Илон Маск считает, что основным конкурентом для истребителя F-35 из США станет беспилотный аппарат.
Актуальные Новости вчера в 00:23
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Политика

Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Политика

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 02:58
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное