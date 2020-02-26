Мировые цены на нефть опустились более чем на 3% вечером 26 февраля, а стоимость нефти марки упала ниже $53 за баррель впервые с начала января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21:56 мск цена на североморскую нефтяную смесь опустилась на 3,21% и составила $52,53.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $53 впервые с начала 2019 года

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