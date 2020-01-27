Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,30%, составив $52,40 за баррель.
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Интернет
Facebook раскрыл информацию о «слежке» за пользователями
Как правило, пользователь дает разрешение на такую «слежку», нажимая на кнопку «согласен» при первом посещении страницы, а некоторые сайты подразумевают, что сам факт их использования приравнивается к согласию на сбор информации.
Кино
Суперконсерватизм и невезение: почему «Оскар» не замечает Тарантино
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Здоровье
ЭКО, ядерная медицина, Даги — у Сахалина большие планы в здравоохранении
Около 45 тысяч пациентов смогут получить помощь в медицинском кластере на Сахалине.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Экономика
Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса
Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека, сообщает местный телеканал CGTN.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Футбол
«Локомотив» подал в суд на экс-президента Геркуса
Московский футбольный клуб "Локомотив" принял решение подать в суд на бывшего президента - Илью Геркуса.
Политика
Лондон ограничит роль Huawei в британской сети 5G
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примет решение по допуску устройств китайской компании Huawei к развитию сетей 5G в стране с ограничениями.
Здоровье
Dagens Nyheter (Швеция): сколько на самом деле надо пить воды? (Dagens Nyheter)
Основной залог хорошего самочувствия — пить каждый день столько же воды, сколько выводится, и производить минимум 1,5 литра мочи.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Армия и оружие
Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали, какой разведкой займется Нацгвардия
Согласно законопроекту о разведке, который парламент одобрил в первом чтении, НГУ не имеет права быть органом разведки.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Политика
Нидерландские депутаты отменили визит в Россию
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Экономика
Внешняя торговля РФ упала впервые с 2016 года
В динамике внешней торговли РФ наблюдаются и положительные сдвиги — так, продажи несырьевых неэнергетических товаров за границу заняли более значительную часть в структуре российского экспорта.
Футбол
«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре
Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Авто
Обновлённый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross заметили на тестах
Фотошпионам удалось сфотографировать на испытаниях модернизированный Mitsubishi Eclipse Cross.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Политика
МИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио
Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио.