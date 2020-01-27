Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,30%, составив $52,40 за баррель.
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