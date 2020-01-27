Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,30%, составив $52,40 за баррель.
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Коррекция на рынке нефти продолжается в среду утром

Московский Комсомолецвчера в 21:37

Рынки лихорадит? Может ли коронавирус обвалить мировую экономику

Аргументы и Фактывчера в 08:47

Цена Brent скорректировалась до $59,17 за баррель

Интерфаксвчера в 00:37

Доллар упал на 15,75 копейки

News.ruвчера в 02:54

Brent может опуститься до $55 на фоне новостей о коронавирусе

ТАСС27 января в 09:01

Нефть упала ниже $59 впервые с конца октября 2019 года

РБК27 января в 04:30

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новости26 января в 22:46
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Китай передал России геном коронавируса

Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
ТАСС 02:35
Футбол

Кто может сменить Прядкина в РПЛ

Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января.
RT на русском вчера в 13:39
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
ТАСС 01:04
Общество

ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
РБК 03:34
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
REGNUM 02:22
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
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Роберт Мак перейдет из «Зенита» в «Коньяспор»

Контракт Мака с "Зенитом" истекает в июле 2020. Роберт Мак перешел в "Зенит" из греческого ПАОКа в 2016 году.
Вести.Ru вчера в 15:06
Игры

Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
REGNUM вчера в 06:46
Происшествия

Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности

Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
РИА Новости 03:02
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
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Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи о разводе

В СМИ появились слухи о том, что у певицы Полины Гагариной произошел разлад с ее мужем Дмитрием Исхаковым.
Московский Комсомолец вчера в 13:08
Космос

Получен портрет туманности Тарантул в инфракрасном диапазоне

При помощи космического телескопа «Спитцер» астрономы получили изображение туманности Тарантул в инфракрасном свете, что сделало заметными детали, которые ранее были недоступны для наблюдения.
Полит.ру 03:10
Кино

Кассовую российскую комедию «Холоп» покажут кинолюбителям в Китае

Комедия российского режиссера Клима Шипенко стала самой кассовой в России. За все время картину посмотрели более десяти миллионов зрителей.
Политическая Экспертиза 27 января в 21:23
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Школу в Челябинске закрыли на карантин после смерти ученицы

НТВ 02:27
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
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По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Футбол

ЦСКА хочет купить полузащитника «Андерлехта»

Футбольный клуб из Бельгии уже сообщил ЦСКА, что намерен заполучить за футболиста 7 миллионов евро.
ГЛАС.RU 03:39
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Происшествия

Извлечены тела всех погибших при крушении вертолета Брайанта

Извлечены тела всех погибших, находившихся на борту личного вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщает The New York Times со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.
Газета.Ru вчера в 17:53
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Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»

"Сделка века" Ранее Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
РИА Новости вчера в 14:06
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Здоровье

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ

В среду, 29 января зафиксирован первый заразившийся новым инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом 2019-nCoV.
NewInform 00:49
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Происшествия

Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

REGNUM 02:59
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Бросившего двоих детей в Шереметьево отца отпустили

Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, отпустили из управления Следственного комитета в Батайске Ростовской области.
Lenta.ru 03:07
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Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском

В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
РЕН ТВ 03:14
Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
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