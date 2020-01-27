Мировые цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,30%, составив $52,40 за баррель.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель

Футбол Кто может сменить Прядкина в РПЛ Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января.

Общество ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.

Происшествия Младенец в Петербурге отравился гашишем В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.

Происшествия Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.

Политика Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи о разводе В СМИ появились слухи о том, что у певицы Полины Гагариной произошел разлад с ее мужем Дмитрием Исхаковым.

Космос Получен портрет туманности Тарантул в инфракрасном диапазоне При помощи космического телескопа «Спитцер» астрономы получили изображение туманности Тарантул в инфракрасном свете, что сделало заметными детали, которые ранее были недоступны для наблюдения.

Кино Кассовую российскую комедию «Холоп» покажут кинолюбителям в Китае Комедия российского режиссера Клима Шипенко стала самой кассовой в России. За все время картину посмотрели более десяти миллионов зрителей.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Футбол ЦСКА хочет купить полузащитника «Андерлехта» Футбольный клуб из Бельгии уже сообщил ЦСКА, что намерен заполучить за футболиста 7 миллионов евро.

Общество В МВД рассказали о новых российских паспортах Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.

Происшествия Извлечены тела всех погибших при крушении вертолета Брайанта Извлечены тела всех погибших, находившихся на борту личного вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщает The New York Times со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Происшествия Бросившего двоих детей в Шереметьево отца отпустили Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, отпустили из управления Следственного комитета в Батайске Ростовской области.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.