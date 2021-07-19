Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Brent упала ниже $70 впервые с 1 июня

Стоимость сентябрьского фьючерса Brent на Лондонской бирже ICE опустилась до $69,91 за баррель (-5%), по данным на 17:03 мск.
OilCapital.ru
Цена нефти марки Brent опустилась на бирже ниже $68 за баррель впервые с 25 мая.
RT на русском
К 22:39 мск цена Brent замедлила падение и находилась на уровне $68,10 за баррель, что на 7,46% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС
Падение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
РИА Новости

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent упала ниже $68 за баррель впервые с 25 мая

РИА Новостивчера в 15:39

Цена Brent впервые с конца мая опустилась ниже 69 долларов за баррель

Фонтанка.Рувчера в 13:08

Brent подешевела до $69,38 за баррель

Интерфаксвчера в 11:15

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с 27 мая

ТАССвчера в 15:34

Цены на нефть снизились на фоне опасений вокруг штамма «дельта»

ПРАЙМ18:47

Цена нефти Brent опустилась ниже $68

RT на русскомвчера в 15:39

Снижение нефтяных цен связано с растущими рисками со стороны спроса из-за распространения штамма «Дельта»

Finam.Ruвчера в 05:08
Интересное