OilCapital.ruBrent упала ниже $70 впервые с 1 июняСтоимость сентябрьского фьючерса Brent на Лондонской бирже ICE опустилась до $69,91 за баррель (-5%), по данным на 17:03 мск.OilCapital.ruЦена нефти марки Brent опустилась на бирже ниже $68 за баррель впервые с 25 мая.RT на русскомК 22:39 мск цена Brent замедлила падение и находилась на уровне $68,10 за баррель, что на 7,46% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.ТАССПадение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.РИА НовостиЧитать далееСвернутьOilCapital.ruOilCapital.ruГазета.RuМуксун.fmРосбалтЭкономика сегодняRT на русскомПрофильАК&МИзвестияИА Красная ВеснаТелеканал RTVIФАНFrank MediaРамблерПодробнее о событииЦена нефти марки Brent упала ниже $68 за баррель впервые с 25 маяРИА Новостивчера в 15:39Цена Brent впервые с конца мая опустилась ниже 69 долларов за баррельФонтанка.Рувчера в 13:08Brent подешевела до $69,38 за баррельИнтерфаксвчера в 11:15Цена нефти марки Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с 27 маяТАССвчера в 15:34Цены на нефть снизились на фоне опасений вокруг штамма «дельта»ПРАЙМ18:47Цена нефти Brent опустилась ниже $68RT на русскомвчера в 15:39Снижение нефтяных цен связано с растущими рисками со стороны спроса из-за распространения штамма «Дельта»Finam.Ruвчера в 05:08Показать ещёОценить34Поделиться