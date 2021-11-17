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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октября

По состоянию на 21.40 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,08%, до 79,9 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,32%, до 77,09 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Тем временем, согласно данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,7 миллиона баррелей.
Агентство нефтегазовой информации
О прогнозе на спрос от ОПЕК -- в материале «Ъ» «Нефти придали оптимизма».
Коммерсантъ
В октябре добыча нефти выросла на 1,4 млн баррелей в сутки и увеличится еще больше в ноябре и декабре благодаря возобновлению нефтедобычи в Мексиканском заливе, остановленная из-за урагана Ида, написало агентство.
Forbes

Подробнее о событии

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RT на русскомвчера в 13:45
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октября
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