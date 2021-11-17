ПРАЙМЦена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октябряПо состоянию на 21.40 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,08%, до 79,9 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,32%, до 77,09 доллара за баррель.ПРАЙМТем временем, согласно данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,7 миллиона баррелей.Агентство нефтегазовой информацииО прогнозе на спрос от ОПЕК -- в материале «Ъ» «Нефти придали оптимизма».КоммерсантъВ октябре добыча нефти выросла на 1,4 млн баррелей в сутки и увеличится еще больше в ноябре и декабре благодаря возобновлению нефтедобычи в Мексиканском заливе, остановленная из-за урагана Ида, написало агентство.ForbesЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаLife.ruАК&МИзвестияREGNUMRT на русскомРоссийская газетаПодробнее о событииНа сырьевых биржах продолжилось снижение цен на нефтьИА Красная Веснавчера в 10:56Цена нефти Brent опустилась ниже $80 впервые с 7 октябряRT на русскомвчера в 13:45Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 7 октябряПРАЙМвчера в 14:09Фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,78%Телеканал 360°вчера в 07:02Цена нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $80 за баррельТАССвчера в 13:58Фьючерс на нефть Brent на январь снизился на 0.61%АК&Мвчера в 04:56Brent подешевела до $81,73 за баррельИнтерфаксвчера в 00:44Показать ещёОценить1Поделиться