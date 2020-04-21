Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Комментарии
Происшествия
192 – в Хабаровском крае двое больных COVID-19 поправились
По состоянию на 12.00 21 апреля в Хабаровском крае на лечении находятся 192 человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на данные минздрава региона.
Хабаровский край сегодня 20 апреля в 22:50
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ 04:10
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 14:38
Происшествия
Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили
Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 08:44
Футбол
Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом в Того
Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити», «Реала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор, который в настоящее время выступает за парагвайскую «Олимпию», ответил на критику за нежелание помогать Того в борьбе с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 22:35
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Наука
Речевые функции мозга зародились 25 млн лет назад
Дилетант вчера в 05:29
Кино
Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США
Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН 19:20
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Энергетика
Оптовые цены на бензин в России упали
В России нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток. Цена на бензин упала ниже себестоимости, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 02:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Общество
Эксперт: человек стал идеальным «хозяином» для вирусов
Человечество стало супервидом, который распространен по всей планете, и при этом сохраняет тесное взаимодействие между особями, поэтому человек стал идеальным "хозяином" для любого вируса, сообщила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
РИА Новости 21:38
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс 10:29
Кино
СМИ: в разработку запущен сериал по «Звёздным войнам» от автора «Жизней матрёшки»
Игромания.ру 16:25
Кино
Чем разозлил зрителей сериал «Зулейха открывает глаза»
Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» вышел в 2015 г. и имел счастливую судьбу.
Ведомости вчера в 17:02
Происшествия
Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии во Владивостоке
Прокуратура Владивостока проводит проверку по факту крупной коммунальной аварии на сетях в микрорайоне Снеговая Падь.
Известия 06:41
Здоровье
Социальные учреждения в Челябинской области переводят на карантин
В связи с первыми случаями заболевания коронавирусом в социальных учреждениях Челябинской области губернатор Алексей Текслер решил перевести эти учреждения на месячный карантин.
LentaChel.ru 09:03
Наука
Сахароспирт пригласил листоядных гусениц полакомиться грибами
Получается, что виды, которые раньше считали листоядными, на самом деле предпочитают грибы.
N+1 04:09
Здоровье
Главврач Британии: COVID-19 и карантин не кончатся до конца года
Обществу придется смириться с тем, что некоторые меры «социального дистанцирования», связанные с пандемией коронавируса, сохранятся, как минимум, до конца года.
Ридус 20:44
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК 20:55
Общество
Отели Турции могут отказаться от системы «всё включено»
Пандемия коронавируса заставляет отельеров Турции либо отказаться от системы all inclusive, либо трансформировать её.
News.ru 21:50
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18