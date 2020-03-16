Энергетика

МонаВистаМонаВистаЦена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Впервые с 20 января 2016 года вечером 17 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
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Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель

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РИА Новости16 марта в 09:42

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Цена на Brent вновь опустилась ниже $30

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Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель

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Нефть опустилась ниже $25 за баррель

REGNUM13:54

Цена на нефть продолжает снижаться

Общественное телевидение России16 марта в 03:17
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Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
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В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
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Цена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года

Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.
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Заболевший коронавирусом депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов "голосовал" в парламенте во время отсутствия, заявил в среду президент страны Владимир Зеленский.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

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В НИИ гриппа рассказали о сроках конца эпидемии коронавируса в России

Сроки окончания эпидемии коронавируса назвал старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, 19 марта сообщают на информационном портале «ugpressa.com».
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Павел Мамаев анонсировал отъезд из РФ

Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев сообщил, что он вместе с семьей готовит переезд в другую страну.
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Ученые открыли еще один путь заражения коронавирусом

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Astralis проиграла NiP на старте EPL Season 11 по CS: GO

После первого дня NiP, Spirit и Vitality набрали по три очка и лидируют в группе. ESL Pro League Season 11 проходит с 16 марта по 12 апреля.
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ДНР закрывает границу с Украиной

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
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"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он.
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Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
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МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио

МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.
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