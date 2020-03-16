Впервые с 20 января 2016 года вечером 17 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

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