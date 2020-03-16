Энергетика
МонаВистаЦена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель
Впервые с 20 января 2016 года вечером 17 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
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Комментарии
Здоровье
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввёл режим повышенной готовности на территории региона из-за угрозы коронавируса, сообщили в пресс-службе губернатора.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Музыка
Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Происшествия
Автомобиль Toyota Chaser решил искупаться в Татарском проливе
Автомобиль Toyota Chaser оказался в Татарском проливе, вылетев с трассы Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск между Холмском и Яблочным.
Общество
В России обсудят введение нового режима занятости
В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили «Известия».
Здоровье
В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса
Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Авто
Ушедший из России Ford отзывает 18 тысяч автомобилей в России
Росстандарт сообщил о двух отзывных кампаниях, которые затрагивают 18 448 машин марки Ford.
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась до уровня 2003 года
Цена североморской смеси Brent по состоянию на 16:20 падала к уровню предыдущих торгов более чем на 6,5% до 26,9 доллара за баррель, майские фючерсы на нефть WTI торгуются с 10% снижением по сравнением с торгами вторника — по 24,4 доллара за баррель.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Политика
Зеленский посетовал на «кнопкодавство» в Раде из-за коронавируса
Заболевший коронавирусом депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов "голосовал" в парламенте во время отсутствия, заявил в среду президент страны Владимир Зеленский.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В НИИ гриппа рассказали о сроках конца эпидемии коронавируса в России
Сроки окончания эпидемии коронавируса назвал старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, 19 марта сообщают на информационном портале «ugpressa.com».
Футбол
Павел Мамаев анонсировал отъезд из РФ
Игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев сообщил, что он вместе с семьей готовит переезд в другую страну.
Наука
Ученые открыли еще один путь заражения коронавирусом
Китайские ученые выяснили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в клетки человека не только через рецепторы белка ACE2, как считалось раньше, но и другим путем — через белковый вырост молекулы CD147.
Киберспорт
Astralis проиграла NiP на старте EPL Season 11 по CS: GO
После первого дня NiP, Spirit и Vitality набрали по три очка и лидируют в группе. ESL Pro League Season 11 проходит с 16 марта по 12 апреля.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Политика
Турция призывает россиян покинуть Турцию
Россиянам настоятельно рекомендуется покинуть Турцию и вернуться домой.
Финансы
Доллар по 100 рублей: эксперты обозначили границы обвала
Отечественный фондовый рынок после открытие торгов 18 марта испытал самый настоящий шок: падало все, от нефти и акций российских компаний, до валюты, которая едва не пробила потолок в 80 рублей за доллар.
Экономика
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он.
Общество
Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Экономика
ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Москве при поддержке полиции началось строительство Юго-Восточной хорды
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Спорт
МОК не видит необходимости переносить Олимпиаду в Токио
МОК в настоящее время не считает необходимостью перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса, говорится в сообщении комитета.