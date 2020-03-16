Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руЦена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Вечером 17 марта мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%, цена на топливо марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Цена контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае упала в ходе торгов ниже $30 за баррель, следует из данных
 Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.
Forbes16 марта в 09:38

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Цены на нефть упали до уровня 2003 года

Красная весна01:27

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

Взгляд.рувчера в 14:22

Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель

Российская газетавчера в 15:03

Цена нефти марки Brent упала ниже $29 за баррель

РБКвчера в 17:22

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

RT на русскомвчера в 14:09

Нефть Brent подорожала более чем на 3%

ТАСС16 марта в 20:53

Цена на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель

РИА Новости16 марта в 09:42
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Технологии

В России запущена новая Публичная кадастровая карта

Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта".
Российская газета 16 марта в 01:20
Общество

В Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель, политик, лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов.
Эхо Москвы вчера в 14:00
Общество

В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости вчера в 01:53
Политика

Путин прибудет в Севастополь в годовщину «крымской весны»

Президент РФ Владимир Путин посетит Севастополь в годовщину «крымской весны». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
ФАН 01:23
Политика

В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции

17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
RT на русском вчера в 15:53
Общество

Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса

Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 16 марта в 16:12
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Газета.Ru вчера в 06:07
Происшествия

В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:35
Общество

В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Известия 00:56
Политика

Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого

Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Известия вчера в 20:41
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Общество

На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК вчера в 17:21
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение-2020

Танцор и известный актер Дмитрий Красилов все же поедет вместе с остальной группой Little Big в Роттердам, несмотря на то что будет седьмым участником на сцене, в то время как по общим правилам конкурса там могут находится максимум 6 человек.
Evo-rus.com 01:06
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о ее похищении по заказу матери

Татьяна Плаксина заявила: ранее ее похитили и принудительно увезли по заказу матери.
Kleo.ru вчера в 08:19
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Политика

Стороннику Порошенко в Раде попытались закрыть рот медицинской маской

Депутаты Верховной рады не захотели слушать выступление члена партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко и попытались закрыть ему рот медицинской маской.
iReactor 00:31
Армия и оружие

Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море

Российская газета 16 марта в 08:40
Энергетика

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
Политика

Газовый хаб создают США на Украине

О создании на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ) газового хаба для американского СПГ договорились Украина и США, сообщил замглавы министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик.
OilCapital.ru 16 марта в 07:32
Хоккей

Фазель подтвердил, что чемпионат мира отменят

Руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил слова своего заместителя Калерво Куммола о неминуемой отмене чемпионата мира.
ProstoProSport вчера в 16:45
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Здоровье

Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Ruposters.ru вчера в 08:37
Общество

Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса

В распоряжении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР), которое было подписано 16 марта, говорится, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников комитета в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо воздержаться от выезда за пределы России.
РБК вчера в 22:00
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru вчера в 11:15
Футбол

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 22-го тура

Спорт день за днем 16 марта в 14:39
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Наука

В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
РИА Новости вчера в 18:58
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
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