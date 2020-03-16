с чего всё началось

Вечером 17 марта мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%, цена на топливо марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

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Армия и оружие Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных» Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.

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Общество Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса В распоряжении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР), которое было подписано 16 марта, говорится, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников комитета в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо воздержаться от выезда за пределы России.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

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