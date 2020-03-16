Коронавирус
Взгляд.руЦена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель
Вечером 17 марта мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%, цена на топливо марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Цена контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае упала в ходе торгов ниже $30 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи (ICE) в Лондоне.Forbes16 марта в 09:38
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В России запущена новая Публичная кадастровая карта
Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта".
Общество
В Москве скончался Эдуард Лимонов
В Москве на 78-м году жизни скончался писатель, политик, лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов.
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Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
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Путин прибудет в Севастополь в годовщину «крымской весны»
Президент РФ Владимир Путин посетит Севастополь в годовщину «крымской весны». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Политика
В ЦИК России оценили возможность переноса голосования по Конституции
17 марта российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию, датой проведения было назначено 22 апреля.
Общество
Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса
Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
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Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Происшествия
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин
Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общество
В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах
Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Политика
Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого
Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение-2020
Танцор и известный актер Дмитрий Красилов все же поедет вместе с остальной группой Little Big в Роттердам, несмотря на то что будет седьмым участником на сцене, в то время как по общим правилам конкурса там могут находится максимум 6 человек.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о ее похищении по заказу матери
Татьяна Плаксина заявила: ранее ее похитили и принудительно увезли по заказу матери.
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Политика
Стороннику Порошенко в Раде попытались закрыть рот медицинской маской
Депутаты Верховной рады не захотели слушать выступление члена партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко и попытались закрыть ему рот медицинской маской.
Армия и оружие
Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море
Энергетика
Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Политика
Газовый хаб создают США на Украине
О создании на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ) газового хаба для американского СПГ договорились Украина и США, сообщил замглавы министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик.
Хоккей
Фазель подтвердил, что чемпионат мира отменят
Руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил слова своего заместителя Калерво Куммола о неминуемой отмене чемпионата мира.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Здоровье
Пожилым россиянам дали рекомендации по защите от коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых россиян, следуя которым они смогут обезопасить себя от коронавируса.
Общество
Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса
В распоряжении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в СКР), которое было подписано 16 марта, говорится, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников комитета в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо воздержаться от выезда за пределы России.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 22-го тура
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Наука
В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса
В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.