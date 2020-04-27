Энергетика

ИзвестияИзвестияИюльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена июльских фьючерсов выросла на 0,93% до $25,4 за баррель (на 2:54 мск). Июньские фьючерсы торгуются за $21,64 за баррель.
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Нефть WTI падает в цене на 27%

Газета.Ru11:53

Последние новости кризиса 27 апреля: рынок жилья обвалится, цены на нефть долго не вырастут

URA.Ru11:29

Американская легкая нефть упала в цене на бирже сегодня на 27% — почти до 12 долларов за баррель

Эхо Москвы12:04

Цена на нефть WTI падает более чем на 25%

RT на русском09:15

Цена нефти Brent опустилась ниже $20 впервые с 22 апреля

РБК12:03

Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС03:02

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

РИА Новости02:42
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
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Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
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Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
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В МГУ создали биопротез сердечного клапана

"Наноалмаз на поверхности биоткани создает пленку, которая придает материалу дополнительную прочность, при этом сохраняет его упругость и S-образную форму кривой напряжение – деформация, что важно при разработке биосовместимых материалов", - приводит пресс-служба комментарий одного из авторов патента, доцента кафедры радиохимии МГУ, кандидата химических наук Марии Чернышевой.
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Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

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Отели Турции откажутся от «шведского стола»

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В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната

По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
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PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
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Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

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Российский бегун, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не исключил, что в будущем пойдет в политику.
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Ректор ВШЭ увидел новую реальность в мировой экономике

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.
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Разработчики Days Gone ищут специалистов для создания ААА-игры

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Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса

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ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
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Ранее на карантин закрыли город Ершов, а позднее - Балтайский район.
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
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В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
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Депздрав: В больницах Москвы сотрудники на подряде получат доплаты

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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

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В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска

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