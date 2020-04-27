Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Цена на нефть Brent упала до $20 за баррель

РЕН ТВ09:55

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

РИА Новости02:42

Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%

РБК09:48

Биржевые котировки американской легкой нефти рухнули на 25%

Эхо Москвы09:31

Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС03:02

Цена на нефть WTI падает более чем на 25%

RT на русском09:15

Новости кризиса 27 апреля: сотрудники банков переедут жить в офисы, россияне не хотят платить по кредитам

URA.Ru00:00
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Комментарии

Экономика

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Российская газета вчера в 15:06
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Общество

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По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
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Общество

Российскому самолету не разрешили сесть на Фиджи для вывоза туристов

Эвакуационный рейс, который должен был 27 апреля забрать россиян с Фиджи, не состоялся. Власти острова отказали самолету в посадке.
Телеканал 360° 07:54
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Посвежевшая Успенская пожаловалась на трудности самоизоляции

Самоизоляция крайне тяжело дается Любови Успенской.
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Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн 05:52
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Общество

Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии

Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
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Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Общество

Вологодская область вводит электронные пропуска для въезда в регион

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил ввести электронные пропуска для въезда в регион.
Газета.Ru 09:55
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Общество

В Госдуме высказались против переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
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Общество

Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
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Общество

Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Общество

В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим

С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
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Культура

Анатолий Цой победил на шоу «Маска»

На волне успеха телекомпания НТВ готовится ко второму сезону шоу, который может быть запущен в феврале 2021 года.
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Политика

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Политика

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
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Здоровье

В НИИ ОММ удивились решению правительства о перепрофилировании коек

В самом НИИ ОММ, которое пока работает в штатном режиме, удивились решению федеральных властей.
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Общество

Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
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Политика

Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»

Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами.
Газета.Ru 08:57
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
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На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

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Как выглядит Земля с поверхности Луны: удивительная анимация

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50% петербуржцев являются бессимптомными носителями коронавируса

По оценкам специалистов Роспотребнадзора, почти 50% жителей северной столицы являются бессимптомными носителями вируса.
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«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
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В России коронавирусом заразились почти 400 беременных женщин

В России коронавирус выявили почти у 400 беременных женщин, из них 276 находятся в Москве.
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