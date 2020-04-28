Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Экономика
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Минпромторг расширил перечень системообразующих предприятий, добавив в него 274 компании.
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СК возбудил уголовное дело после избиения полицией жителя Змеиногорска
Змеиногорский Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения СМИ о неправомерных действиях сотрудников полиции в Змеиногорске.
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Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
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В Новосибирской области вводится обязательное ношение медицинских масок в аэропортах, на вокзалах, станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования (включая городские и пригородные рейсы).
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Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
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Москва, 28 апреля 2020, 06:53 — REGNUM Обязательную регистрацию смартфонов по заводскому номеру (IMEI) могут ввести в России с июля 2021 года — с принятием соответствующего закона.
REGNUM вчера в 23:53
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, сменившая в межсезонье вид спорта на биатлон, резко отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о причинах перехода.
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Посольство КНДР в России сделало заявление о Ким Чен Ыне
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Один из столпов мировой электронной коммерции, Джек Ма является активным борцом за охрану природы.
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Девять лет назад, 27 апреля 2011 года, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:0). В первом голе аргентинец замкнул прострел с фланга, а во втором — подхватил мяч в центре поля, обыграл четырёх соперников и поразил дальний угол.
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции
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