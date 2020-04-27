Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
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В Потапове дезинфицировали дом заболевшего коронавирусом
Жители хутора Потапов Ростовской области стали свидетелями того, как к дому мужчины, у которого был обнаружен коронавирус, прибыла служба дезинфекции.
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
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Власти Фиджи отказались принять российский вывозной самолет Utair
Власти Фиджи не разрешили посадку российского пассажирского борта, который должен был вывезти на родину россиян.
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