Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть начали резко падать

В начале недели стоимость нефти на мировых рынках вновь начала резко падать. Цена на июньский фьючерс марки Brent на торгах в понедельник, 27 апреля, опускалась более чем на четыре процента, а марки WTI — более чем на 13 процентов, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

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