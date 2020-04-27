Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть начали резко падать
В начале недели стоимость нефти на мировых рынках вновь начала резко падать. Цена на июньский фьючерс марки Brent на торгах в понедельник, 27 апреля, опускалась более чем на четыре процента, а марки WTI — более чем на 13 процентов, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
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Демонстрация новой оболочки MIUI 12 состоялось в ходе специальной демонстрации. О новинке рассказал лично глава Xiaomi Лей Цзюнь.
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С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
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Помощник управляющего отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Руслан Шайхутдинов рассказал о программе выдачи займов на выплату зарплат.
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Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
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Блогер подозревает, с Ким Чен Ыном что-то случилось
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