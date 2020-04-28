Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Комментарии
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Происшествия
В Кузбассе умер второй пациент с COVID-19
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции умер в Кузбассе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Экономика
Сроки уплаты взносов и налогов снова откорректировали
Напомним, что ранее микропредприятиям, относящимся к отраслям в наибольшей степени пострадавшим от эпидемии коронавируса, была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц: - за период март - май 2020 года - на 6 месяцев; - за период июнь - июль 2020 года - на 4 месяца.
Главная книга вчера в 06:08
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:44
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:37
Кино
Раскрыты детали второго сезона «Ведьмака»
Несколькими деталями продолжения темного «Ведьмака» поделилась шоураннер темного фэнтези Лорен Шмидт Хиссрич.
Культуромания вчера в 16:47
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Общество
В Самарской области выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
В Самарской области за сутки выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб по Самарской области.
АиФ Самара 26 апреля в 05:34
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
Глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос майских праздников на более поздний срок может нанести ущерб экономике.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:55
Здоровье
В Липецке уволили медработников за нарушение санитарных правил
Увольнение трех сотрудников медицинских заведений Липецка произошло по причине несоблюдения ими противоэпидемических правил работы с пациентами, инфицированными коронавирусом, 27 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна вчера в 15:48
Здоровье
В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.
Известия 00:55
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ вчера в 16:48
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Футбол
Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.
Газета.Ru вчера в 22:11
Армия и оружие
Началась поставка оборудования для медцентра Минобороны на Камчатке
Камчатка-Информ вчера в 20:20
Общество
Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России
В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Общество
Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.
RT на русском вчера в 22:29
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Тимати помог Алексе вернуться на экраны
Рэпер выпустил новый клип, где решил вспомнить о былом. Выпускники "Фабрики звезд" сыграли самих себя.
Paparazzi.ru вчера в 12:34
Общество
Вильфанд спрогнозировал рекордно жаркий год
Деловое.ТВ вчера в 02:37
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
В топ попали Москва, Поволжье, ДВФО. Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России.
Piter.tv вчера в 10:00
Авто
Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class
Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили 26 апреля в 23:08
Общество
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07