Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Комментарии
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин на следующей неделе обратится к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 07:24
Общество
В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары
Москва, 27 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Текущий 2020 год войдет в пятёрку самых жарких лет с вероятностью 99%.
REGNUM 02:04
Происшествия
Во время уличных гонок в Омске автомобиль въехал в толпу людей
В Омске во время уличных гонок автомобиль въехал в толпу людей. В результате ЧП пострадали две девушки.
Вести.Ru 03:18
Общество
В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом
Добавляется, что нарастающим итогом в стране зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
РИА Новости 03:51
Общество
В проект нового КоАП внесли презумпцию невиновности
Минюст предложило включить положение о презумпции невинности в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 16:51
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
У берегов США зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки.
РИА Новости 03:45
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Общество
В Новосибирской области введут масочный режим
В Новосибирской области вводят обязательный масочный режим.
Вести Новосибирск 01:04
Экономика
ЦБ РФ: подано около 1 млн заявок на снижение долговой нагрузки
Москва, 27 апреля 2020, 10:40 — REGNUM В России стремительно растёт количество обращений о снижении долговой нагрузки из-за потери доходов на фоне пандемии.
REGNUM 03:40
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Происшествия
Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне
Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.
Российская газета 01:15
Общество
Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 03:23
Общество
Во Владимирской области выявлено 42 новых случая коронавируса
За последние сутки число забелевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 случая и общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 381 человек.
Довод 24 апреля в 04:29
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Экономика
Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
ТАСС 02:50
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Политика
СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы
В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Армия и оружие
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск, об этом рассказало государственное информационное агентство "САНА".
Интерфакс вчера в 22:59
Армия и оружие
Military (США): опасные сближения американских пилотов с российскими самолетами, вероятно, продолжатся (Military.com)
На прошлой неделе ВМС США наблюдали за тем, как в небе над Средиземном морем российский одноместный истребитель Су-35 (по классификации НАТО — «Flanker-E») на большой скорости приблизился на расстояние в 7,6 метра к самолету-разведчику P-8A Poseidon, чем создал турбулентность для американского самолета и поставил его «пилотов и экипаж под угрозу».
ИноСМИ 02:59
Технологии
Финальная превью-версия Android 11 стала доступна разработчикам
Live24 25 апреля в 01:37
Общество
Число инфицированных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 570
На 43 человека — до 570 увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекцией в Башкортостане.
РБК Уфа 03:14
Общество
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
Еще шесть новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске.
Столица на Онего 02:45