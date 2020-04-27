Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.

Политика Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам Президент России Владимир Путин на следующей неделе обратится к россиянам по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. 6,3K

Общество В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом Добавляется, что нарастающим итогом в стране зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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Экономика ЦБ РФ: подано около 1 млн заявок на снижение долговой нагрузки Москва, 27 апреля 2020, 10:40 — REGNUM В России стремительно растёт количество обращений о снижении долговой нагрузки из-за потери доходов на фоне пандемии.

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Общество Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье, сообщается на сайте Кремля.

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Экономика Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Общество Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 1,9K

Армия и оружие Military (США): опасные сближения американских пилотов с российскими самолетами, вероятно, продолжатся (Military.com) На прошлой неделе ВМС США наблюдали за тем, как в небе над Средиземном морем российский одноместный истребитель Су-35 (по классификации НАТО — «Flanker-E») на большой скорости приблизился на расстояние в 7,6 метра к самолету-разведчику P-8A Poseidon, чем создал турбулентность для американского самолета и поставил его «пилотов и экипаж под угрозу».