В понедельник, 27 апреля, к 13:52 стоимость июньских фьючерсов нефти марки WTI упала более чем на 20%, до $14,09 за баррель. Нефть марки Brent к этому же времени подешевела до $20,66 за баррель (–3,775%), свидетельствовали данные с сайта Лондонской биржи ICE.

Цена нефти WTI упала более чем на 20%

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