Цены на нефть падают на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ, WTI дешевеет более чем на 11%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара.

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

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