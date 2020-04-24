Энергетика
РИА НовостиЦена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель
Цены на нефть падают на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ, WTI дешевеет более чем на 11%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара.
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Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Здоровье
Хакасия сохраняет самые высокие показатели по коронавирусу в Сибири
Самые высокие показатели сохраняются в Хакасии - 28,3 случая и в Красноярском крае - 16,3 случаев на 100 тысяч населения.
ИА Хакасия вчера в 22:46
Здоровье
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Общество
В Башкирии коронавирусом заболели 570 человек
По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, на текущее время в республике заболели COVID-19 еще 43 человека.
ProUfu.ru 03:24
Происшествия
Несколько сотен буревестников погибают на судне в сахалинском порту
Сотни буревестников в понедельник ночью приземлились на судно "Витус Беринг", подошедшее в морской порт Холмск на юге Сахалина.
ТАСС 03:59
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Татарстане выявили 70 новых случаев коронавируса
Оперштаб Татарстана по борьбе с коронавирусом сообщил о 70 новых случаев заражения. 11 случаев являются завозными, остальные – контактными.
Коммерсантъ Казань 04:18
Политика
Мэра Праги и главу одного из районов взяли под охрану из-за подозрений в подготовке на них покушения
К подготовке покушения, по версии чешской стороны может быть причастна одна из российских спецслужб.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
В каких городах скончались россияне от коронавируса за сутки
Всего за время пандемии погибли уже 794 пациента. В каких регионах умерли зараженные коронавирусом, в нашем материале.
Smolnarod.ru 04:12
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 25 апреля в 05:49
Армия и оружие
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
В атаке обвиняют Израиль: SANA утверждает, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.
Lenta.ru 03:59
Политика
В Пекине не располагают данными о состоянии здоровья Ким Чын Ына
Китайское внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, однако может подтвердить двустороннее взаимодействие с Пхеньяном с целью предотвращения распространения нового коронавируса.
ТАСС 04:20
Общество
На Среднем Урале подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом
Ранее у приезжих не было коронавируса, что подтверждено документами. Теперь в регионе зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:00
Общество
За сутки 22 человека в Саратовской области заболели коронавирусом
Согласно информации оперштаба при Правительстве Саратовской области на понедельник, 27 апреля, за минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены еще 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:48
Игры
Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Армия и оружие
Готовившиеся к параду Победы войска ЗВО отправили на карантин
Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин.
РБК вчера в 10:39
Общество
В Москве ещё 349 человек вылечились от коронавируса
RT на русском 02:51
Гаджеты
Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
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Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары
Москва, 27 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Текущий 2020 год войдет в пятёрку самых жарких лет с вероятностью 99%.
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