Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Чебоксарки укусили и побили задержавших их на прогулке полицейских
По данным полиции, гуляющая в парке чебоксарка в ответ на замечание стражей порядка «стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт».
REGNUM 06:41
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от расходов на страхование по ипотеке
Центробанк предложил освободить россиян от расходов на страхование рисков по ипотеке. Регулятор хочет переложить эти расходы на банки.
Коммерсантъ 07:44
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Политика
Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине
Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.
РЕН ТВ 05:12
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Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Общество
У пяти севастопольцев обнаружили коронавирус
Севастополь, 27 апреля 2020, 14:07 — REGNUM У пяти жителей Севастополя подтвердили заражение коронавирусной инфекцией.
REGNUM 07:07
Общество
ВОЗ предупредила о риске повторно заразиться коронавирусом
ВОЗ выступила против "иммунных паспортов" для переболевших коронавирусом и предупредила о риске повторного заражения.
Клопс 25 апреля в 08:26
Общество
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
С предложением закрепить в статье нового КоАП презумпцию невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности, выступил Минюст.
Российская газета 07:48
Общество
«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия
Российская газета 07:12
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Суд отложил слушания по делу об экстрадиции Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа отложены до ноября в связи с распространением коронавируса, постановила судья магистратского суда района Вестминстер Ванесса Барайтсер.
РИА Новости 06:12
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на другую работу
Замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, перешел на другую работу, став начальником тыла районного отдела полиции, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
РИА Новости 04:56
Общество
Масочный режим вводится в Новосибирской области
С понедельника, 27 апреля, в Новосибирской области вводится повсеместный масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:09
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
Более 20 танкеров остановились у берегов Калифорнии
У порта Лонг-Бич недавно было зафиксировано 27 танкеров.
Москва 24 06:57
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 25 апреля в 11:09
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина передала всем привет из больницы
Народная артистка РСФСР, певица, актриса и телеведущая, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, продолжает лечение в стационаре.
Российская газета 04:56
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках.
Уральский меридиан вчера в 05:51
Общество
«АвтоВАЗ» приостановит производство
С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
Московский Комсомолец 07:14
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В Потапове дезинфицировали дом заболевшего коронавирусом
Жители хутора Потапов Ростовской области стали свидетелями того, как к дому мужчины, у которого был обнаружен коронавирус, прибыла служба дезинфекции.
Блокнот Волгодонск 06:48