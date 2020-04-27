Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
Читать в источнике
Комментировать100

Подробнее о событии

Июньские фьючерсы на нефть WTI обвалились на 17%

РБК05:54

Нефть подешевела в понедельник

Интерфакс00:54

Цена нефти Brent опустилась ниже $20

ТАСС03:02

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

РИА Новости02:42

Нефть марки Brent с поставками в июле дешевеет почти на 6%

Эхо Москвы04:12

Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

Известия00:50

Новости кризиса 27 апреля: сотрудники банков переедут жить в офисы, россияне не хотят платить по кредитам

URA.Ru00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:10, Ашберн

Комментарии

Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

РБК 05:49
19
Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
182
Путешествия

Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса

По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
34
Политика

Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться обращения главы государства Владимира Путина, указав, что на этой неделе еще будет много мероприятий.
РИА Новости 05:42
Наука

Нейросеть научилась предсказывать суицид за два года до попытки

В самом деле, несколько лет назад ученые продемонстрировали нейросеть, способную предсказывать попытку суицида по данным томографии.
Naked Science 03:43
Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
24
Общество

В новом КоАП штрафы заменят на предупреждения при негрубых нарушениях

В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) останутся прежние размеры штрафов. Ранее их хотели значительно повысить.
Znak.com 01:15
3
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
1,2K
Общество

Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
835
Общество

Офицер ФСБ России подозревается в хищении табасаранских ковров

Впоследствии Гаджиибрагимов передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы размерами 3 на 4 метра.
Махачкалинские известия 04:12
1
Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
15
Здоровье

Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
90
Гаджеты

Intel Core i3-10100 и i3-10300 сравнили с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Базовой для процессоров Intel Core 10-го поколения станет модель i3-10100, которая предложит частотный диапазон от 3,6 до 4,3 ГГц (в режиме Turbo).
3DNews 04:20
4
Экономика

У России достаточно средств для поддержки граждан, заверили в Минфине

Москва, 27 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Государство продолжит и дальше оказывать поддержку гражданам России и экономике страны в период ограничений, введённых из-за пандемии коронавирсуной инфекции.
REGNUM 01:59
491
Общество

В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России

Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
81
Общество

В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики

В России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:42
2
Здоровье

Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине

Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Live24 02:38
Армия и оружие

Неизвестное изделие замечено на заводе General Dynamics

Военное обозрение 04:43
Общество

Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе

После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
174
Экономика

Количество заболевших COVID-19 в России превысило показатель в Китае

Общее количество заболевших коронавирусом в стране составило 87 147 человек, что превысило показатель в Китае — там число инфицированных около 84 тысяч человек.
Твой Иркутск 03:54
Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
558
Армия и оружие

Пилот США вспомнил о подготовке к Третьей мировой войне

Американский пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к возможной войне с Советским Союзом в конце 1980-х годов.
РБК 01:56
13
Общество

В области выросло число заболевших коронавирусом

В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:56
Политика

Песков рассказал о работе по оснащению больниц

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
2
Общество

Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для семей с детьми

Lenta.ru 03:47
123
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры

СМИ сообщили, что квартира, которую совсем недавно артистка подарила Бари Алибасову, уже ему не принадлежит.
Kleo.ru 04:08
42
Шоу-бизнес

Эвелина Хромченко показала свой беременный живот

Ведущая родила своего единственного сына будучи в браке с бизнесменом Александром Шумским. В 2011 году их семья распалась.
Paparazzi.ru вчера в 15:40
Общество

Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

ГТРК Алания вчера в 07:58
289
Общество

Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 25 апреля в 12:44
1,9K
Общество

В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»

Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
36
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное