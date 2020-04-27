Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Комментарии
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Политика
Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться обращения главы государства Владимира Путина, указав, что на этой неделе еще будет много мероприятий.
РИА Новости 05:42
Наука
Нейросеть научилась предсказывать суицид за два года до попытки
В самом деле, несколько лет назад ученые продемонстрировали нейросеть, способную предсказывать попытку суицида по данным томографии.
Naked Science 03:43
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
В новом КоАП штрафы заменят на предупреждения при негрубых нарушениях
В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) останутся прежние размеры штрафов. Ранее их хотели значительно повысить.
Znak.com 01:15
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Общество
Офицер ФСБ России подозревается в хищении табасаранских ковров
Впоследствии Гаджиибрагимов передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы размерами 3 на 4 метра.
Махачкалинские известия 04:12
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Гаджеты
Intel Core i3-10100 и i3-10300 сравнили с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Базовой для процессоров Intel Core 10-го поколения станет модель i3-10100, которая предложит частотный диапазон от 3,6 до 4,3 ГГц (в режиме Turbo).
3DNews 04:20
Экономика
У России достаточно средств для поддержки граждан, заверили в Минфине
Москва, 27 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Государство продолжит и дальше оказывать поддержку гражданам России и экономике страны в период ограничений, введённых из-за пандемии коронавирсуной инфекции.
REGNUM 01:59
Общество
В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
Общество
В России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики
В России начал действовать второй пакет мер поддержки граждан и экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:42
Здоровье
Названо условие быстрого снятия карантинных ограничений на Украине
Отмену карантинных ограничений на Украине раньше срока допустил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Live24 02:38
Армия и оружие
Неизвестное изделие замечено на заводе General Dynamics
Военное обозрение 04:43
Общество
Ксения Собчак объяснила решение приобрести долю в «крабовом» бизнесе
После некоторых раздумий Собчак ответила согласием, став финансовым инвестором проекта.
OAnews вчера в 01:45
Экономика
Количество заболевших COVID-19 в России превысило показатель в Китае
Общее количество заболевших коронавирусом в стране составило 87 147 человек, что превысило показатель в Китае — там число инфицированных около 84 тысяч человек.
Твой Иркутск 03:54
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Армия и оружие
Пилот США вспомнил о подготовке к Третьей мировой войне
Американский пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к возможной войне с Советским Союзом в конце 1980-х годов.
РБК 01:56
Общество
В области выросло число заболевших коронавирусом
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 03:56
Политика
Песков рассказал о работе по оснащению больниц
Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры
СМИ сообщили, что квартира, которую совсем недавно артистка подарила Бари Алибасову, уже ему не принадлежит.
Kleo.ru 04:08
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала свой беременный живот
Ведущая родила своего единственного сына будучи в браке с бизнесменом Александром Шумским. В 2011 году их семья распалась.
Paparazzi.ru вчера в 15:40
Общество
Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
ГТРК Алания вчера в 07:58
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 25 апреля в 12:44
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48