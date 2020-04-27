Коронавирус
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства
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Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
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Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
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В Магаданской области умерли два пациента с коронавирусом
RT на русском 06:53
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Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Песков назвал новую сделку ОПЕК+ общей победой
Россия не была инициатором прекращения предыдущего соглашения ОПЕК+, напомнил представитель Кремля.
Российская газета 04:04
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Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
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Половину петербуржцев назвали бессимптомными носителями коронавируса
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что носителями коронавируса в городе являются не только больные с установленным диагнозом, но и почти половина жителей.
Московский Комсомолец 05:56
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
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Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
Московский Комсомолец 07:14
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Общество
В Севастополе вводят обязательное ношение масок в общественных местах
Власти Севастополя вводят в городе режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, транспорте и других местах скопления людей.
ТАСС 06:47
Армия и оружие
Sohu рассказало, чем для Украины обернется военный удар по России
Попытка развязать войну с Россией обернется для Украины фиаско. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu.
ПолитРоссия 25 апреля в 15:17
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Происшествия
В Саратовской области покончил с собой пациент с коронавирусом
В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
FreeNews-Volga 05:38
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
РИА Новости 06:43
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Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
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Песков сообщил о работе по оснащению больниц
На вопрос, следует ли главе государства вмешиваться в ситуацию, Песков ответил, что сама постановка вопроса неверна, ведь Путин вмешивается в этот процесс ежедневно.
RuNews24.ru 07:31
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
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«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
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В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Здоровье
На Среднем Урале завершили развёртывание коек для пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 09:57 — REGNUM В Свердловской области выполнили поручение президента РФ Владимира Путина о мобилизации медучреждений для лечения людей с COVID-19.
REGNUM 02:57
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Снимок пловчихи Ефимовой в откровенном купальнике восхитил фанатов
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый снимок в откровенном купальнике и восхитила фанатов.
Lenta.ru 03:25
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Коммерсантъ вчера в 22:53
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Changan начал продажи нового Changan CS75 FL в России
В России стартовали продажи обновленного кроссовера Changan CS75FL.
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