Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
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Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса

По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
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В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что носителями коронавируса в городе являются не только больные с установленным диагнозом, но и почти половина жителей.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
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Общество

Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти

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Власти Севастополя вводят в городе режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, транспорте и других местах скопления людей.
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Армия и оружие

Sohu рассказало, чем для Украины обернется военный удар по России

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PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

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В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать

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В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

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Экономика

Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике

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Политика

Песков сообщил о работе по оснащению больниц

На вопрос, следует ли главе государства вмешиваться в ситуацию, Песков ответил, что сама постановка вопроса неверна, ведь Путин вмешивается в этот процесс ежедневно.
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В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска

Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
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«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

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На Среднем Урале завершили развёртывание коек для пациентов с COVID-19

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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска

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Changan начал продажи нового Changan CS75 FL в России

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Changan CS75FL.
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