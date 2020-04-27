Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.

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Политика Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку". 18

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