Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.

Общество В России за сутки выявили 6 198 случаев заражения коронавирусом В России за последние сутки выявлено 6 198 случаев заражения новой коронавирусной инфекции.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,2K

Происшествия На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780 В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода. 867

Общество Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец». 102

Гаджеты Canalys: Vivo обошла Samsung на быстрорастущем рынке смартфонов Индии Китайская Vivo увеличила поставки до 6,7 млн аппаратов (почти на 50 % больше показателей 2019 года), что позволило ей впервые обогнать Samsung в Индии и занять чуть меньше 20 % рынка. 6

Наука В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса. 146

Авто Porsche с пробегом сравнялись в цене с новыми Есть и более свежие варианты, например, за Porsche 911 1986 года выпуска продавец просит 7,5 миллиона рублей, то есть столько же, сколько стоит Porsche Boxster актуального поколения. 21

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 252

Экономика Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей. 4

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 379

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 28

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 238