Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Комментарии
Политика
Путин выступит с новым заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент России Владимир Путин вновь выступит с новым заявлением по ситуации с коронавирусом в стране.
FlashNord вчера в 08:17
Общество
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
Общество
В России за сутки выявили 6 198 случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 6 198 случаев заражения новой коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 04:25
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета вчера в 07:07
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов.
Российская газета 01:01
Происшествия
В Петербурге провели еще более 9300 тестов на коронавирус
Санкт-Петербург, 25 апреля 2020, 10:10 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли еще 9335 человек.
REGNUM 25 апреля в 03:10
Авто
Представили шестиметровый броневик Range Rover за 100 млн рублей
Стоимость доработанного внедорожника составляет 1,2 млн евро, что составляет примерно 97 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс вчера в 16:33
Кино
На Первом канале состоится премьера сериала «Джульбарс»
Культуромания 03:49
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского
Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
REGNUM 02:47
Гаджеты
Canalys: Vivo обошла Samsung на быстрорастущем рынке смартфонов Индии
Китайская Vivo увеличила поставки до 6,7 млн аппаратов (почти на 50 % больше показателей 2019 года), что позволило ей впервые обогнать Samsung в Индии и занять чуть меньше 20 % рынка.
3DNews 04:13
Наука
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском вчера в 21:11
Общество
Футболист Фролов: правительству наплевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов поделился мнением о действиях правительства России.
Чемпионат 04:39
Здоровье
У 76 человек в Дивеевском монастыре выявлен коронавирус
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 04:51
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Газета.Ru 25 апреля в 14:10
Авто
Porsche с пробегом сравнялись в цене с новыми
Есть и более свежие варианты, например, за Porsche 911 1986 года выпуска продавец просит 7,5 миллиона рублей, то есть столько же, сколько стоит Porsche Boxster актуального поколения.
Новые автомобили вчера в 08:48
Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Новые случаи заражения выявлены на территории 19 городов и районов Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:01
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:52
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии
Как отмечает газета, в первую очередь, откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса.
Интерфакс 04:50
Экономика
Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube
Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Культура
К татарам обратился режиссер сериала «Зулейха открывает глаза»
Live24 24 апреля в 12:44
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07