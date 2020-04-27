Энергетика
РИА НовостиЦена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.
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Комментарии
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН
Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
Live24 01:24
Происшествия
Полиция проверит видео задержания москвича с собакой
Вечерняя Москва вчера в 21:52
Политика
Песков назвал новую сделку ОПЕК+ общей победой
Россия не была инициатором прекращения предыдущего соглашения ОПЕК+, напомнил представитель Кремля.
Российская газета 04:04
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 25 апреля в 09:45
Космос
Российские учёные запустят в космос «Ноев ковчег»
UfacityNews.ru 04:22
Общество
В Самарской области число зараженных коронавирусом превысило 200
Диагноз «коронавирусная инфекция» в Самарской области поставлен 209 людям, 25 апреля сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.
ИА Красная Весна 25 апреля в 16:02
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 05:21
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Общество
В Крыму зафиксирован ещё один случай коронавируса
За минувшие сутки в Крыму зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жительницы Кировского района.
Независимое телевидение Севастополя 03:47
Кино
Доктора Стрэнджа показали в броне Железного человека
В одном из не попавших в прокатную версию фильма "Мстители 3: Война бесконечности" эпизодов Доктор Стрэндж надевает броню Железного Человека.
Kinonews.ru 05:41
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
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Райан Рейнольдс отправится в путешествие во времени
ИА InterMedia 06:10
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В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru 02:01
Экономика
У России достаточно средств для поддержки граждан, заверили в Минфине
Москва, 27 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Государство продолжит и дальше оказывать поддержку гражданам России и экономике страны в период ограничений, введённых из-за пандемии коронавирсуной инфекции.
REGNUM 01:59
Общество
Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут отложить
Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут перенести с 29 апреля на более поздний срок.
Каскад 06:13
Общество
В Северной Осетии зафиксирован резкий рост числа случаев COVID-19
В Северной Осетии отмечен резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса, передает в понедельник РИА "Новости".
Газета.Ru 04:28
Здоровье
В России испытают препарат от артрита на эффективность от COVID-19
Российские исследователи проведут клинические испытания по эффективности и безопасности препарата "Левилимаб", разработанного для лечения ревматоидного артрита, у пациентов с тяжелым течением заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:27
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58