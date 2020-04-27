Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 02:54 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь выросла на 0,93% до 25,04 доллара, при этом стоимость июньских составляет 21,64.

Политика Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 164

Общество Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года. 646

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 185

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 992

Общество В Крыму зафиксирован ещё один случай коронавируса За минувшие сутки в Крыму зафиксирован ещё один случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жительницы Кировского района. 7

Кино Доктора Стрэнджа показали в броне Железного человека В одном из не попавших в прокатную версию фильма "Мстители 3: Война бесконечности" эпизодов Доктор Стрэндж надевает броню Железного Человека.

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1K

Общество Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут отложить Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут перенести с 29 апреля на более поздний срок.

Здоровье В России испытают препарат от артрита на эффективность от COVID-19 Российские исследователи проведут клинические испытания по эффективности и безопасности препарата "Левилимаб", разработанного для лечения ревматоидного артрита, у пациентов с тяжелым течением заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией.