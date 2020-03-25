Коронавирус
RT на русскомЦена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель. Отмечается, что рост стоимости нефти зафиксирован в 00:59 мск.
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Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Общество
МВД опровергло слухи о «детских» рейдах в Алтайском крае
Полиция призывает население не верить ложной информации Слухи о ежедневных патрулях на Алтае, в ходе которых отслеживают детей на улицах, в автобусах, магазинах и торговых центрах, а затем наказывают их родителей, оказались ложью.
Здоровье
Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции
Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе
В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Общество
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
Правительство РФ с 27 марта переводит сотрудников на удаленную работу
Москва, 26 марта 2020, 08:31 — REGNUM Сотрудники, работающие в аппарате правительства России с 27 марта 2020 года, переводятся на удаленную работу.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Здоровье
У главврача Пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус
Напомним, сегодня стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Путин рассказал о выплатах во время коронавируса
Только что Президент России Владимир Путин обратился в прямом эфире к гражданам РФ.
Общество
Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля
Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля - с сохранением зарплаты.
Политика
Мишустин возрождает формат президиума правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует восстановить формат президиума в структуре правительства.
Экономика
Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
Во Владивосток не пустили круизный лайнер
Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
Происшествия
Еще двое воронежцев с подозрением на коронавирус попали в больницу
За минувшие сутки еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса
Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Шоу-бизнес
Умерла народная актриса Инна Макарова
Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Здоровье
Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек
В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрирован 81,218 тыс. случаев заболевания.
Политика
Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию
По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Кино