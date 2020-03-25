Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель. Отмечается, что рост стоимости нефти зафиксирован в 00:59 мск.
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Brent подешевела до $27,3 за баррель

Интерфакс01:45

Стоимость нефти Brent превысила $30 впервые в третьей декаде марта

REGNUMвчера в 20:12

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

RT на русскомвчера в 18:52

Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

Взгляд.рувчера в 19:20

Стоимость нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 20 марта

Известиявчера в 18:40

Цена на нефть Brent превысила $30

ТАССвчера в 18:20

Цены на нефть снижаются после бурного роста накануне

Московский Комсомолецвчера в 23:40
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Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Общество

МВД опровергло слухи о «детских» рейдах в Алтайском крае

Полиция призывает население не верить ложной информации Слухи о ежедневных патрулях на Алтае, в ходе которых отслеживают детей на улицах, в автобусах, магазинах и торговых центрах, а затем наказывают их родителей, оказались ложью.
АМИТЕЛ 00:36
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Общество

Похолодание и снег ожидают москвичей на следующей неделе

В столицу на следующей неделе придут похолодание, дождь и небольшой снег.
Вечерняя Москва 00:06
Общество

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество

Правительство РФ с 27 марта переводит сотрудников на удаленную работу

Москва, 26 марта 2020, 08:31 — REGNUM Сотрудники, работающие в аппарате правительства России с 27 марта 2020 года, переводятся на удаленную работу.
REGNUM 01:31
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Здоровье

У главврача Пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

Напомним, сегодня стало известно о двух новых случаях заражения коронавирусом в Пермском крае.
ВЕТТА вчера в 07:06
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Путин рассказал о выплатах во время коронавируса

Только что Президент России Владимир Путин обратился в прямом эфире к гражданам РФ.
Saratovnews вчера в 09:52
Общество

Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля - с сохранением зарплаты.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 09:28
Политика

Мишустин возрождает формат президиума правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует восстановить формат президиума в структуре правительства.
ТАСС вчера в 17:02
Экономика

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Ведомости вчера в 13:49
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Происшествия

Еще двое воронежцев с подозрением на коронавирус попали в больницу

За минувшие сутки еще двое воронежцев попали в больницу с подозрением на коронавирус.
Kursk.com вчера в 15:39
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском вчера в 04:55
Здоровье

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрирован 81,218 тыс. случаев заболевания.
Интерфакс вчера в 19:52
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
РИАМО 24 марта в 14:00
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Кино

Звезда «Хеллбоя»: проект перезагрузки провалился ещё до начала съёмок

REGNUM вчера в 18:17
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