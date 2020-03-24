Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель. Отмечается, что рост стоимости нефти зафиксирован в 00:59 мск.
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Цена нефти Brent впервые за неделю поднялась выше 30 долларов за баррель

Эхо Москвы21:04

Российская нефть без рынка не останется, цена вопроса - цена. Обзор

Интерфаксвчера в 15:10

Стоимость нефти Brent превысила $30 впервые в третьей декаде марта

REGNUM20:12

Цена на нефть Brent превысила $30

ТАСС18:20

Цены на нефть Brent стабилизировались на уровне $27

Красная весна15:06

Стоимость нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 20 марта

Известия18:40

Рубль укрепляется на фоне удорожания нефти

Московский Комсомолецвчера в 03:30
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Комментарии

Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Общество

Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Российская газета 13:30
Шоу-бизнес

Джиган снял видео, где посвящает дочерей в рыцари с помощью ножа

Репер опубликовал в сторис видео, на котором, по его словам, посвящает в рыцарей своих троих маленьких дочек.
Газета Кемерова 13:59
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Хоккей

Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин

Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Полит.ру 14:15
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Военное обозрение 11:01
Космос

Исследователи: на Меркурии могла существовать жизнь

Американские специалисты пришли к выводу, что планета Меркурий не всегда была горячей, и раньше на ней были комфортные условия для развития жизни.
Pravda.Ru 08:05
Общество

Регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Обновлено в 19:02 Российским регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры.
BFM.ru вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
РЕН ТВ 19:20
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
Происшествия

В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку

РИА Новости 20:49
Экономика

Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»

Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
Политическая Экспертиза 11:23
Общество

AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
РБК 20:42
Здоровье

Карантин вводят для пожилых жителей Сахалинской области

Карантин для людей старше 65 лет вводится в Сахалинской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте правительства региона.
Газета.Ru вчера в 20:58
Экономика

Туроператоры РФ рискуют потерять до 25 млрд рублей дохода

Москва, 25 марта 2020, 14:23 — REGNUM Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года.
REGNUM 07:23
Шоу-бизнес

Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом

Пятый канал 18:59
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер засняла себя без макияжа

Результат своего преображения молодая миллиардерша продемонстрировала своим подписчикам, выложив на личной странице «Инстаграма» короткий ролик, где запечатлена без макияжа и накладных прядей.
WomanHit.ru 09:15
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
RT на русском вчера в 09:56
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС 02:02
Происшествия

Санитарные власти России запретили заход лайнера Costa Neoromantica в порт Владивосток

ВЕСТИ: Приморье 21:06
Происшествия

Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
РИА Новости 08:27
Общество

Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 14:50
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 23 марта в 21:09
Здоровье

Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому

От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.
Газета.Ru 01:48
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