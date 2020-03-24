Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель. Отмечается, что рост стоимости нефти зафиксирован в 00:59 мск.
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Комментарии
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Шоу-бизнес
Джиган снял видео, где посвящает дочерей в рыцари с помощью ножа
Репер опубликовал в сторис видео, на котором, по его словам, посвящает в рыцарей своих троих маленьких дочек.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Хоккей
Российского хоккеиста Дьякова дисквалифицировали за кокаин
Бывший защитник хоккейного клуба «Адмирал» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Космос
Исследователи: на Меркурии могла существовать жизнь
Американские специалисты пришли к выводу, что планета Меркурий не всегда была горячей, и раньше на ней были комфортные условия для развития жизни.
Общество
Регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Обновлено в 19:02 Российским регионам поручили закрыть клубы, кинотеатры и развлекательные центры.
Шоу-бизнес
Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
Общество
Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей
На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Происшествия
В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку
Экономика
Handelsblatt сообщил о «новой схватке» для «Северного потока — 2»
Германское издание Handelsblatt опубликовало материал, посвященный российскому газопроводу Северный поток — 2. Автор статьи рассказал о том, что российскому проекту придется вступить в новую схватку с многочисленными недоброжелателями.
Общество
AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране
Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
Здоровье
Карантин вводят для пожилых жителей Сахалинской области
Карантин для людей старше 65 лет вводится в Сахалинской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте правительства региона.
Экономика
Туроператоры РФ рискуют потерять до 25 млрд рублей дохода
Москва, 25 марта 2020, 14:23 — REGNUM Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года.
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер засняла себя без макияжа
Результат своего преображения молодая миллиардерша продемонстрировала своим подписчикам, выложив на личной странице «Инстаграма» короткий ролик, где запечатлена без макияжа и накладных прядей.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Происшествия
Санитарные власти России запретили заход лайнера Costa Neoromantica в порт Владивосток
Происшествия
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Общество
Собянин: почти половина москвичей фактически находится на карантине
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти половина москвичей фактически находятся на карантине из-за коронавируса.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Здоровье
Депздрав Москвы объяснил алгоритм лечения от коронавируса на дому
От коронавируса можно лечиться дома - За последние сутки в России количество зараженных COVID-19 увеличилось на 57 и достигло отметки в 495 человек, из них 290 - в Москве.