Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель. Отмечается, что рост стоимости нефти зафиксирован в 00:59 мск.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Общество У посольства США в Багдаде упали ракеты Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Экономика Цены на смартфоны вырастут на 20% Эксперт заявила, что при таком изменении курса доллара повышения цен не избежать, причём вне зависимости от категории товара.

Гаджеты Samsung выпустила первый миллион модулей памяти EUV DRAM Сувон, Южная Корея, 25 марта 2020, 13:04 — REGNUM Компания Samsung объявила о начале производства и отгрузке первого миллиона модулей памяти (D1x) DDR4 DRAM, выполненных с использованием технологии EUV.

Гаджеты Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.

Здоровье Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.

Экономика Путин выступил с обращением к нации. Главное Последний раз Путин выступал с экстренным обращением к россиянам полтора года назад из-за пенсионной реформы – в августе 2018 г. Здесь мы опубликовали главное из обращения президента.

Технологии В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.

Здоровье Два подтвержденных случая коронавируса выявили в Бурятии Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, около 474 тыс. заболевших, умерли более 21 тыс. человек.