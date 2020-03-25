Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель. Отмечается, что рост стоимости нефти зафиксирован в 00:59 мск.
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Цена на нефть Brent превысила $30

ТАСС18:20

Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

RT на русском18:52

Стоимость нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 20 марта

Известия18:40

Стоимость нефти Brent превысила $30 впервые в третьей декаде марта

REGNUM20:12

Нефть марки Brent подорожала до $27,55 за баррель

РБК20:40

Нефть подорожала на фоне соглашения о новых мерах поддержки экономики США

Интерфакс01:45

Цены на нефть стабилизировались у отметки 28 долларов

Московский Комсомолецвчера в 23:26
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Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском 12:24
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Общество

У посольства США в Багдаде упали ракеты

Две ракеты упали у посольства США в Багдаде в «зеленой зоне». Об этом сообщает Al Arabiya, не уточняя, есть ли пострадавшие и разрушения.
Евразия Daily 22:24
Общество

Навка рассказала о подруге, которая заразилась коронавирусом в США

Как рассказала Татьяне Навке ее подруга, в стране перегружены больницы, не хватает масок, антисептиков и туалетной бумаги, закрыты многие магазины.
Gazeta.SPb 19:36
Политика

Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к гражданам из-за ситуации с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости 19:39
Футбол

Отец Холанда о срыве трансфера сына в «МЮ»: «Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не один лишь тренер»

Альф-Инге Холанд, отец форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал, почему его сын не перешел зимой в «Манчестер Юнайтед».
Sports.ru 22:00
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Американцы массово начали строить бункеры из-за коронавируса

Американцы массово начали строить бункеры на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 21:27
Экономика

Цены на смартфоны вырастут на 20%

Эксперт заявила, что при таком изменении курса доллара повышения цен не избежать, причём вне зависимости от категории товара.
Deita.ru 21:45
Гаджеты

Крупнейшие продавцы в России подняли цены на iPhone

Цены на iPhone подняли все крупнейшие продавцы. Эксперты полагают, что это не последнее повышение цен.
Газета DAILY 17:08
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK вчера в 06:38
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Гаджеты

Samsung выпустила первый миллион модулей памяти EUV DRAM

Сувон, Южная Корея, 25 марта 2020, 13:04 — REGNUM Компания Samsung объявила о начале производства и отгрузке первого миллиона модулей памяти (D1x) DDR4 DRAM, выполненных с использованием технологии EUV.
REGNUM 06:04
Общество

Медики готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России

Российские медики готовятся к «взрывному» развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 21:59
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Коммерсантъ 22:22
Шоу-бизнес

Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
РЕН ТВ 19:20
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК 18:01
Футбол

Командное фото «Сочи»: Заболотный, Кокорин и Джанаев в халатах и папахах

«Сочи» на своей странице в «Инстаграме» опубликовал командное фото с семью футболистами.
Чемпионат 12:41
Происшествия

В Магадане собака напала на шестилетнюю девочку

Российская газета 21:36
Общество

Госдума предложила ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной думе предложили ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Медиазона вчера в 08:31
Экономика

Путин выступил с обращением к нации. Главное

Последний раз Путин выступал с экстренным обращением к россиянам полтора года назад из-за пенсионной реформы – в августе 2018 г. Здесь мы опубликовали главное из обращения президента.
Ведомости 07:57
Технологии

В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов

Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.
Astera 12:24
Здоровье

Два подтвержденных случая коронавируса выявили в Бурятии

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, около 474 тыс. заболевших, умерли более 21 тыс. человек.
Тайга.инфо 22:00
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости 14:12
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
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