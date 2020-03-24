Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель. Отмечается, что рост стоимости нефти зафиксирован в 00:59 мск.
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Комментарии
Армия и оружие
Французские военные выведены из Ирака
По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
Музыка
Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров
Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян
В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение
25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Происшествия
Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Еще $45 млрд. США потратят $2,2 тлрн на борьбу с COVID-19
По словам Трампа, $27 млрд будет потрачено на создание национального резерва критически необходимых запасов: масок, респираторов, лекарств и т. п. Президент США признал, что эти запасы «были истощены».
Здоровье
Учёные США: кровь выздоравливающих от коронавируса спасёт больных
Благодаря усилиям учёных, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что оно разрешит использование плазмы выздоравливающих больных нуждающимся в помощи пациентам.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Общество
Правительство поручило закрыть все кинотеатры и ночные клубы в России
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил властям регионов закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры на всей территории страны.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии
КХЛ с учетом развития эпидемиологической ситуации с коронавирусом в мире приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.
Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Происшествия
Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства
В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Единоборства
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Политика
Киев ожидает $33 млн от ООН на меры по борьбе с коронавирусом
Киев, 25 марта 2020, 23:43 — REGNUM Киев рассчитывает получить $33 млн от Организации Объединённых Наций на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Общество
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ
«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Экономика
В России может резко подорожать импортный алкоголь
Как сообщил председатель правления Beluga Group Александр Мечетин, цены на импортный алкоголь начнут повышаться с 1 апреля.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Шоу-бизнес
Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.