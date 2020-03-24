Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель. Отмечается, что рост стоимости нефти зафиксирован в 00:59 мск.
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Цена барреля нефти Brent превысила 30 долларов

Взгляд.ру19:20

Цена на нефть марки Brent на торгах превысила $28 за баррель

Газета.Ruвчера в 13:54

Цена нефти вернулась к рубежу в $30 за баррель

News.ru19:01

Цена на нефть Brent превысила $30

ТАСС18:20

Нефть возвращается к $28 за баррель

REGNUM16:39

Котировки Brent и WTI вновь начали снижаться

Росбалт08:32

Цена нефти Brent поднималась выше $30

Коммерсантъ19:23
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По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
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Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
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Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян

В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.
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На Камчатке произошло землетрясение

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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
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Еще $45 млрд. США потратят $2,2 тлрн на борьбу с COVID-19

По словам Трампа, $27 млрд будет потрачено на создание национального резерва критически необходимых запасов: масок, респираторов, лекарств и т. п. Президент США признал, что эти запасы «были истощены».
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Учёные США: кровь выздоравливающих от коронавируса спасёт больных

Благодаря усилиям учёных, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что оно разрешит использование плазмы выздоравливающих больных нуждающимся в помощи пациентам.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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До iOS 13.4 обновила Apple свои iPhone и iPad

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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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Правительство поручило закрыть все кинотеатры и ночные клубы в России

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КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии

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Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
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Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
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Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
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Киев ожидает $33 млн от ООН на меры по борьбе с коронавирусом

Киев, 25 марта 2020, 23:43 — REGNUM Киев рассчитывает получить $33 млн от Организации Объединённых Наций на меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
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Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Возможно, коронавирус: Ветлицкая рассказала на видео о своей болезни

Популярная певица Наталья Ветлицкая рассказала подписчикам в Instagram о своей болезни - на днях артистка слегла с высокой температурой и кашлем.
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