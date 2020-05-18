Энергетика

Expert.ruExpert.ruУверенный рост цен на нефть продолжается

К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. Цена «бочки» нефти марки WTI CLc1 увеличилась до 31,05 доллара (5,6%).
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Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

RT на русском13:54

Выросли цены на нефть на Лондонской бирже

SakhaNews15 мая в 21:55

Цена нефти Brent превысила $35 впервые с 9 апреля

РБК11:39

Цена российской нефти Urals поднялась выше $30 за баррель

Газета.Ru11:29

Цена нефти Brent преодолела отметку в $35 за баррель

Известия11:20

Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС10:35

Фьючерсы на нефть выросли до максимума за две недели

Вести.Ru12:53
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Комментарии

Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня 11:34
14
Общество

ФСБ подключается к социальному мониторингу

ФСБ поддерживает предложения о необходимости "должной защищенности" систем мониторинга поведения граждан в период пандемии коронавируса, изложенные в заключении московского отделения Ассоциации юристов России (МО АЮР; "Ъ" сообщал о нем 9 апреля), следует из письма руководителя научно-технической службы ФСБ Эдуарда Черновольцева в Минкомсвязь (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 18:31
Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
106
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
445
Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантина

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, 27 регионов готовы к смягчению ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:35
2,2K
Недвижимость

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru 11:42
8
Общество

Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК

Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
BFM.ru 12:48
248
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
79
Общество

Уральский производитель аппаратов ИВЛ снова сменил гендиректора

На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", сменился руководитель.
Уралинформбюро 12:36
6
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
230
Происшествия

СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия 05:03
1K
Политика

Президент призвал отметить Ураза-байрам дома

Президент призвал услышать призывы священнослужителей и отметить его дома, отказаться от традиций собираться большими компаниями.
Российская газета 07:27
66
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
7,9K
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
238
Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости вчера в 23:09
233
Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

ТАСС 08:54
52
Авто

Названы самые продаваемые авто во время кризиса в России

SpeedMe 17:13
17
Авто

Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun

Автоновости дня 00:35
55
Политика

Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны

Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
47
Политика

Особое мнение: Гарри Каспаров

Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
460
Экономика

Рекордная распродажа американского госдолга

Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
1
Общество

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
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Музыка

«Евровидение» пройдет в 2021 году в Роттердаме

Представлять Россию должна была группа Little Big с песней "Uno". Музыкальное шоу в этом году должно было пройти в Нидерландах.
ГТРК Псков 11:53
63
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
229
Музыка

Экс-участница «Little Big» рассказала, почему покинула группу

У истоков создания популярной группы "Little Big", представлявшей Россию на "Евровидении" в 2020 году, стояла необычная девушка Анна Каст.
Pravda.Ru 06:37
Здоровье

Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом

Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
Lenta.ru 20:34
2
Армия и оружие

В Китае считают Су-34 лучшим в мире бомбардировщиком

Обозреватели китайского аналитического портала «Хуаньцю шибао» в своем материале, перевод которого предоставило агентство «ИноСМИ», обратили внимание на многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34.
ГЛАС.RU 05:52
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
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