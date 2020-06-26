Энергетика
ГЛАС.RUЦена нефти марки «Brent» поднялась выше $41
В начале торговой сессии нефть сорта «Brent» подорожала на 1,39%, снова превысив отметку в 41,6 долларов за баррель. Нефтяная смесь марки «WTI» выросла в цене на 1,29%, достигнув 39 долларов. Отметим, что в последние недели цены на нефть колеблятся на фоне рисков вокруг коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 01:06, Ашберн
Общество
В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное
В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
Политика
Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе
Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК 25 июня в 15:50
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru вчера в 12:04
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Известия вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Асмус заверила, что стала инициатором развода с Харламовым
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, что привело к разводу Харламова и Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 20:31
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Армия и оружие
Россия перебросила в Ливию 11 ЗРПК «Панцирь-С»
Дира отметил, что рассматриваемые самолеты перевозили сирийских наемников и произведенную в России систему противовоздушной обороны "Панцирь", а также оружие и боеприпасы.
Avia.pro вчера в 23:29
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
REGNUM 25 июня в 05:28
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Политика
Трамп: США перебросят часть войск из ФРГ в Польшу
RuNews24.ru 24 июня в 19:54
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет
Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru вчера в 05:06
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском вчера в 15:27
Футбол
«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news вчера в 14:15
Общество
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школ и вузов
Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил выпускников российских школ и вузов с окончанием очередной ступени образования.
ПолитРоссия вчера в 17:29
Авто
В РФ снизились цены на автомобили с пробегом
Несмотря на снижение продаж авто всех категорий, цены на автомобили с пробегом в России упали.
МедиаПоток 25 июня в 07:48
Общество
Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»
Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
Шоу-бизнес
Успенская считает, что наркотики разрушили ее отношения с дочерью
Любовь Успенская раскрыла причину многочисленных конфликтов с дочерью. По ее мнению, во всем виноваты наркотики.
Народные новости вчера в 04:54
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM вчера в 04:52
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
К участию в конкурсе допускаются жители любого государства. При этом возраст граждан не имеет значения. Главный приз – 20 000 долларов.
Evo-rus.com вчера в 08:22
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
Похолодание надвигается на Ивановскую область к следующей неделе
Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
Известно.ру вчера в 15:12
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
Технологии
Apple ловит TikTok за сбором конфиденциальной информации
Как только новая ОС будет выпущена, пользователи будут предупреждены всякий раз, когда приложение собирает конфиденциальную информацию.
МИТ вчера в 05:47
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 25 июня в 17:14
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Энергетика
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 71 центре субъектов РФ
Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 15 по 22 июня выросли на 13 копеек до 45,13 рублей за литр, а на дизельное топливо на 7 копейки - до 47,85 рублей за литр соответственно.
Российская газета 25 июня в 12:14
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Политика
Путин может обратиться к россиянам в связи с поправками в Конституцию
В Кремле готовят обращение президента России Владимира Путина к гражданам насчёт поправок в Конституцию.
12 Канал Омск вчера в 03:32