Энергетика
ГЛАС.RUЦена нефти марки «Brent» поднялась выше $41
В начале торговой сессии нефть сорта «Brent» подорожала на 1,39%, снова превысив отметку в 41,6 долларов за баррель. Нефтяная смесь марки «WTI» выросла в цене на 1,29%, достигнув 39 долларов. Отметим, что в последние недели цены на нефть колеблятся на фоне рисков вокруг коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество
Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%
Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек.
RT на русском 05:08
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии
Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Вести.Ru 05:28
Общество
Обновлены данные распространения коронавируса по регионам России
В России за последние сутки подтверждено 6 852 новых случая коронавируса в 85 регионах.
Вести Подмосковья 05:08
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 25 июня в 14:00
Футбол
Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны
Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо может возобновить профессиональную карьеру, чтобы присоединиться к аргентинскому клубу "Химнасия и Эсгрима", который тренирует Диего Марадона, сообщает Marca.
РИА Новости 03:48
Происшествия
Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Иркутской области
Сотрудники ГИБДД в Заларинском районе Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и один получил травмы.
ТАСС 03:26
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Спорт
Минспорта может ограничить отъезд молодых игроков за границу
Министерство спорта опубликовало предлагает скорректировать действующее законодательство и обязать российских спортсменов до 23 лет, оплачивать расходы вырастивших их академий при переходе в иностранную команду.
ProstoProSport 04:46
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения
ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru вчера в 05:42
Происшествия
28 июня на Среднем Урале ожидаются грозы, ливни и град
По их данным, 28 июня в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди и град.
Телеканал ОТВ 04:57
Киберспорт
Первые обзоры Ghost of Tsushima появятся 14 июля
Ghost of Tsushima – приключенческий экшен от студии Sucker Punch Productions – выйдет 17 июля на PlayStation 4. Илон Маск назвал 7 любимых игр.
Cyber.sports.ru вчера в 11:15
Происшествия
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 05:11
Футбол
«Рома» сделала предложение Кавани
Как сообщает Сalciomercato со ссылкой на уругвайского журналиста Гонсало Рончи, римляне уже сделали предложение 33-летнему бомбардиру.
Sport24.ru 00:05
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Гаджеты
NZXT готовит к выпуску материнскую плату N7 Z490
В сети появились первые изображения материнской платы NZXT N7 Z490. Она будет представлена в ATX форм-факторе с 12 фазной системой питания.
Megaobzor.com 25 июня в 08:26
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
Происшествия
Жителя Новозыбкова за избиение участкового осудили на год и два месяца
Мужчина за применение насилия к участковому был приговорен к лишению свободы на один год и два месяца.
Брянские новости 05:05
Кино
В сентябре на Amazon стартует показ второго сезона сериала «Пацаны»
Актуальные Новости 05:21
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Общество
Российское издание пожаловалось на угрозы от Ксении Собчак
Территория новостей 01:40
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК 25 июня в 18:03
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
ODDS.ru вчера в 09:46
Здоровье
Стало известно, кого наградили Орденом Григория Аксакова
Уфавед (Уфимские ведомости) вчера в 08:37
Автоспорт
Хэмилтона возмутили слова Экклстоуна о расизме чернокожих
Motorsport.com Россия 03:11
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
РИА Новости вчера в 23:21