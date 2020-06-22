Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть WTI превысила $40 за баррель

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Мировые цены на нефть достигли максимального уровня с начала марта

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Нефть вернулась к $42 за баррель

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Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

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Ориентир Brent на вторник - диапазон $41-43 за баррель - Промсвязьбанк

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Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

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Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
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Общество

В Челябинской области возрождается управление молодежной политики

Алексей Текслер несколько раз встречался с руководителями и лидерами социально ориентированных некоммерческих организаций.
КП - Челябинск 02:08
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Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
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Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Игры

Вышел второй эпизод фанатского ремейка Sonic на Unreal Engine

Sonic 2020 разрабатывается на движке Soni Infinity Engine — модификации Unreal Engine 4. Конечное число эпизодов в рамках проекта не называется.
NewInform вчера в 08:28
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.
РИА Новости вчера в 20:44
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Игры

Катание верхом на механической руке и гигантская зубная щетка — появился новый геймплей Biomutant

В рамках онлайн-мероприятия Summer of Gaming разработчики из шведской студии Experiment 101 продемонстрировали новый геймплей своего ролевого боевика Biomutant и раскрыли некоторые особенности грядущего проекта.
Городской портал Новый Нижний вчера в 20:00
Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
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Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
1,2K
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,7K
Общество

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:11
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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости вчера в 12:27
1,9K
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 23 июня в 18:15
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Происшествия

В Екатеринбурге скончался хирург с подтвержденным коронавирусом

В Екатеринбурге скончался заведующий хирургическим отделение ОКБ №1 Юрий Мансуров. Ранее у него был обнаружен коронавирус.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 01:52
12
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Индексация пенсий С 1 июля будут проиндексированы выплаты некоторым категориям пенсионеров.
Вести.Ru вчера в 19:24
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
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Общество

Большинство избирательных участков для голосования открылись в СЗФО

Большинство избирательных участков в субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) открылись в четверг для голосования по поправкам к Конституции РФ.
ТАСС 01:48
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Экономика

Ничто так не пугает американские индексы, как возвращение коронавируса

Три основных фондовых индекса США в среду показали наиболее сильное за две недели дневное снижение, так как рост числа случаев коронавируса в США усилил опасения ещё одной волны блокировок и увеличения экономического ущерба.
ПРАЙМ 01:50
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Политика

Статью Путина о Второй мировой войне опубликовала немецкая газета

Немецкая ежедневная газета junge Welt опубликовала статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне на немецком языке, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 02:00
Общество

Губернатор Алтайского края перешел на удаленный режим работы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение работать из дома, после того как у нескольких сотрудников администрации был выявлен коронавирус.
Известия 02:07
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Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru 23 июня в 14:49
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Игры

Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»

Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
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Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Общество

В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосование по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэрии.
РБК 02:07
Кино

HBO Max возвращает фильм «Унесённые ветром» на платформу

News.ru 00:33
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