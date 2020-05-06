Энергетика
News.ruСтоимость нефти Brent опустилась ниже $30
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена июльского фьючерса нефти марки Brent упала более чем на 3% после роста на старте торгов до $29,96 за баррель. Как свидетельствуют данные торгов к 15:25 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $30,26 за баррель (-2,3%).
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Комментарии
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Как сообщает BBC News, Рэдклифф озвучил первую часть эпопеи про юного волшебника «Гарри Поттер и философский камень».
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