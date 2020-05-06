Энергетика

News.ruNews.ruСтоимость нефти Brent опустилась ниже $30

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена июльского фьючерса нефти марки Brent упала более чем на 3% после роста на старте торгов до $29,96 за баррель. Как свидетельствуют данные торгов к 15:25 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $30,26 за баррель (-2,3%).
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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже $29

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Цена нефти преодолела 3 важные отметки менее чем за сутки

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Цена на нефть Brent упала ниже $29

Известиявчера в 12:02

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Газета.Ruвчера в 12:38
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь05 мая в 03:42
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