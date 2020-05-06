В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена июльского фьючерса нефти марки Brent упала более чем на 3% после роста на старте торгов до $29,96 за баррель. Как свидетельствуют данные торгов к 15:25 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $30,26 за баррель (-2,3%).

Наука Вывод АЭС из эксплуатации привел к исчезновению тропических рыб у берегов Японии Потепление воды в Японском море на два градуса Цельсия в будущем может привести к тому, что рыбы умеренных широт, которые составляют основу рациона жителей Японии, будут замещены более теплолюбивыми тропическими видами.

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,2K

Общество Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19. 171

Фигурное катание Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой Известный тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы бронзовой призёрки чемпионата Европы Александры Трусовой. 5

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 36

Общество Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится. 1

Общество По всему Китаю снижен уровень эпидугрозы до минимального Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.

Футбол AS представила сборную худших игроков в истории «Реала» Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 1K

Культура Дэниел Рэдклифф озвучил книгу о Гарри Поттере Как сообщает BBC News, Рэдклифф озвучил первую часть эпопеи про юного волшебника «Гарри Поттер и философский камень». 1

Энергетика Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. 2

Общество ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте» Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год». 71

Футбол ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак» ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".

Общество Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.

Происшествия Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса. 37

Общество Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена. 68

Общество В России снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения пандемии коронавируса в России, сообщается на сайте Сингапурского университета технологий и дизайна. 4,6K

Общество Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. 475