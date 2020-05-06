Энергетика
РБКЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,63%, до $30,41 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Минимальное значение в течение торговой сессии составило $29,95.
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Комментарии
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия
Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан
Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ.
Газета.Ru 02:09
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Общество
Свет в конце коронавирусного тоннеля, или «План 3х3»
Сроки перехода к первому этапу коронавирусной оттепели не называются, зато определены критерии оценки готовности к снятию ограничений — это динамика трех параметров: заболеваемости, охвата тестирования и числа свободных коек в больницах.
BFM.ru вчера в 20:27
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят
Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
Происшествия
В управлении по транспорту Новокузнецка идут обыски
Заместитель директора Единого центра организации пассажирских перевозок Денис Новохацкий сообщил, что идут следственные мероприятия.
ВашГород.ру 01:29
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
Газета.Ru вчера в 16:09
Энергетика
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 05 мая в 02:31
Шоу-бизнес
Имущество Сергея Жигунова распродали с молотка
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
Общество
Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой
Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва вчера в 08:31
Здоровье
Член оперштаба предложил план изменений ограничений в Пермском крае
Учредитель благотворительного фонда «Дедморозим», советник главы Прикамья Дмитрия Махонина и член оперштаба по противодействию распространению коронавируса Дмитрий Жебелев на своей странице в соцсети рассказал, каким образом в регионе можно было бы корректировать ограничения в условиях пандемии.
РБК Пермский край 00:56
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform вчера в 07:45
Футбол
В АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов
По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.
Чемпионат вчера в 19:56
Наука
Ученые объяснили заразность коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК вчера в 16:56
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Кино
На 75-летие Великой Победы канал «Россия» подготовил особую программу
Вести.Ru 04 мая в 10:10