Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,63%, до $30,41 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Минимальное значение в течение торговой сессии составило $29,95.

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

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