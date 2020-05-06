Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,63%, до $30,41 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Минимальное значение в течение торговой сессии составило $29,95.
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Цены на нефть растут после снижения накануне

News.ru01:41

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

РБКвчера в 11:52

Цена на нефть Brent упала ниже $29

Известиявчера в 12:02

Нефть WTI вернулась к $24 за баррель

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Цена нефти Brent упала ниже $29

ТАССвчера в 11:36

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Газета.Ruвчера в 12:38

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости05 мая в 17:55
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Комментарии

Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Происшествия

Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ.
Газета.Ru 02:09
108
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:09
2,5K
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
1K
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
1,1K
Общество

Свет в конце коронавирусного тоннеля, или «План 3х3»

Сроки перехода к первому этапу коронавирусной оттепели не называются, зато определены критерии оценки готовности к снятию ограничений — это динамика трех параметров: заболеваемости, охвата тестирования и числа свободных коек в больницах.
BFM.ru вчера в 20:27
Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
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Культура

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
37
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
608
Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
1
Общество

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
9
Общество

Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят

Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
4
Происшествия

В управлении по транспорту Новокузнецка идут обыски

Заместитель директора Единого центра организации пассажирских перевозок Денис Новохацкий сообщил, что идут следственные мероприятия.
ВашГород.ру 01:29
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
61
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Самарой

Газета.Ru вчера в 16:09
10
Энергетика

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
5
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 05 мая в 02:31
17
Шоу-бизнес

Имущество Сергея Жигунова распродали с молотка

StarHit.ru вчера в 23:30
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
173
Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
604
Политика

Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
1,5K
Общество

Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой

Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва вчера в 08:31
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Здоровье

Член оперштаба предложил план изменений ограничений в Пермском крае

Учредитель благотворительного фонда «Дедморозим», советник главы Прикамья Дмитрия Махонина и член оперштаба по противодействию распространению коронавируса Дмитрий Жебелев на своей странице в соцсети рассказал, каким образом в регионе можно было бы корректировать ограничения в условиях пандемии.
РБК Пермский край 00:56
1
Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform вчера в 07:45
2
Футбол

В АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов

По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.
Чемпионат вчера в 19:56
Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК вчера в 16:56
18
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
5
Кино

На 75-летие Великой Победы канал «Россия» подготовил особую программу

Вести.Ru 04 мая в 10:10
8
Как работают Яндекс.Новости?
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