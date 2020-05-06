Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена нефти марки Brent поднялась выше 29 долларов

Последний раз нефть Brent стоила более 29 долларов 14 апреля.
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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Газета.Ruвчера в 12:38
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь05 мая в 03:42
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