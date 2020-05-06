Энергетика
Говорит МоскваЦена нефти марки Brent поднялась выше 29 долларов
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвы05 мая в 19:05
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 00:22, Ашберн
Комментарии
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Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
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Коммерсантъ вчера в 09:35
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Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
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В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Отсутствие реально действующего лечения является самой "страшной" особенностью COVID-19.
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РИА Новости вчера в 22:13
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Где в Кузбассе выявили заболевших с коронавирусом за сутки
ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области за всё время выявили 204 человека с подтверждённым коронавирусом.
ВашГород.ру 00:15
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В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
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В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
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Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
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Почините кран и переставьте холодильник: 15 способов сэкономить на воде и электричестве
Основные правила экономии ресурсов и денег вы уже наверняка выучили: свет выключаем, бытовую технику покупаем современную, воду почем зря не льем.
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Во всех регионах Китая накануне был снижен уровень эпидемиологической опасности до минимального, сообщает Центральное телевидение Китая.
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Газета.Ru вчера в 21:11