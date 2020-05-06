Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цены на нефть снижаются после предыдущего роста. В течение дня котировки ближайших фьючерсов на нефть марки Brent поднимались выше $31 за баррель, а стоимость контрактов на американскую нефть WTI — выше $25 за баррель.
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Новости кризиса 6 мая: объём добычи нефти в РФ откатился на 11 лет, граждан ждут продуктовые карточки

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Эхо Москвывчера в 19:05
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусьвчера в 03:42
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