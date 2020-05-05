Энергетика
Российская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI продается по цене 24,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
Здоровье
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, при этом показатель числа заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабилен, сообщила пресс-служба Минздрава РФ со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.
РИА Новости 02:11
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса
В правительстве России не исключают, что единый госэкзамен (ЕГЭ) может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:07
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
Общество
Шведский эпидемиолог назвал главные меры борьбы с коронавирусом
Советник шведского правительства и генерального секретаря ВОЗ Юхан Гизеке рассказал в интервью РБК, что в этой стране официально рекомендованы всего два метода предотвращения распространения коронавирусной инфекции: мытье рук и соблюдение социальной дистанции.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 09:00
Футбол
Игроки «Реала» в среду сдадут тест на коронавирус
Футболисты, тренерский штаб и административный персонал мадридского «Реала» в среду пройдут тест на COVID-19.
Матч ТВ вчера в 14:34
Происшествия
Самосвал проехался по двум легковушкам на Таллинском шоссе
Тяжелый грузовик, практически проехался по двум легковым машинам, оказавшимся на его пути.
Мегаполис онлайн 02:45
Здоровье
Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден
Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.
АМИТЕЛ 03:02
Общество
Колючей проволокой могут обнести школы в Мурманской области
Правительство Мурманской области планирует обнести местные школы оградой с колючей проволокой, пишет «Новая газета» со ссылкой на письмо, подписанное главой регионального Минстроя Оксаной Астаховой.
Live24 вчера в 15:05
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Происшествия
Из Ачинской больницы сбежал осужденный за убийство
Интерфакс 02:21
Общество
В Москве провели миллион тестов на коронавирус
Общее число тестов на коронавирус, проведенных в Москве, достигло 1 млн, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 02:37
Путешествия
АТОР: Турция намерена запустить рейсы для туристов из России в июне
Первые рейсы будут совершены в две страны, которые обеспечивают наибольший приток туристов — Россию и Германию.
БИЗНЕС Online 02:41
Спорт
ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ
Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами.
Soccer.ru вчера в 11:53
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности пресс-служба министра здравоохранения Омской области В понедельник, 4 мая, больница была закрыта на карантин.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Низкая смертность пациентов с коронавирусом в России объясняется ранней диагностикой и выявлением инфекции у людей, которые не имеют симптомов.
Lenta.ru вчера в 10:07
Здоровье
В больнице в Коммунарке лечатся более 450 пациентов
Более 450 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 57 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:20
Общество
В Приморье Находку закрывают на карантин из-за коронавируса
По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, темпы прироста заболевших коронавирусом в Находке почти в два раза превышают среднекраевые, составляя 16,4%. По состоянию на 5 мая общее количество заболевших в Находкинском городском округе составляет 42 человека.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Общество
В Крыму за сутки обнаружили еще 32 больных коронавирусом
За минувшие сутки на полуострове подтвердили 32 случая коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:00
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
Общество
Польша приступает к строительству газопровода Baltic Pipe
Инфорос 04 мая в 05:12
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:16
Армия и оружие
Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников
Вечерний курьер 01:41
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16