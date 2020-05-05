Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI продается по цене 24,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

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Футбол Игроки «Реала» в среду сдадут тест на коронавирус Футболисты, тренерский штаб и административный персонал мадридского «Реала» в среду пройдут тест на COVID-19.

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