Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель

РИА Новости14:46

Цена нефти Brent превысила $31

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Цена нефти Brent превысила $31 за баррель

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Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Цена нефти Brent поднялась выше $31

ТАСС14:53

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
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МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений

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Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
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Общество

Великобритания вышла на второе место по смертности от COVID-19

Последние статистические выкладки показали, что показатель смертности от COVID-19 в Великобритании стал самым высоким среди стран Европы.
Российская газета 06:15
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Квят рассказал, чем занимался на самоизоляции

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Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери

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Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Общество

Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
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Экономика

Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни

Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
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Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Рассекречен планшет Microsoft Surface Go 2: анонс состоится в ближайшее время

Уже до конца текущего месяца ожидается презентация планшета Microsoft Surface Go второго поколения.
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Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
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Сильвестр Сталлоне анонсировал работу над сиквелом «Разрушителя»

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В Липецкой области вводят обязательный масочный режим

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Коммерсантъ 10:01
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В семи районах Ленобласти вводят обязательный масочный режим

В семи районах Ленинградской области вводят обязательный масочный режим, сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко во вторник, 5 мая, в своём Instagram.
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Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
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Из больницы со вспышкой коронавируса в Омске уволился главврач

Из омской больницы № 1, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и был введен карантин, по собственному желанию уволился главврач Георгий Соболев.
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Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты

Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
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